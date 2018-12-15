تمتد لـ 5 مناطق ويعقبها برد .. "الحصيني" يبشّر بـ 3 أيام ماطرة بالرياض والشرقية

فيما توقعت "الأرصـاد" ضباباً خلال ساعات الليل والصبـاح الباكر في أغلبية المملكة

أكّد الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني؛ أن الحالة الماطرة التي تأثرت بها المنطقة الشرقية والرياض مستمرة لمدة 3 أيام.

وقال عبر حسابه في "تويتر": "متوقع استمرار الحالة الممطرة على الرياض بما فيها العاصمة والمنطقة الشرقية هذا اليوم الأحد ولمدة 3 أيام -إن شاء الله- تمتد إلى مكة المكرّمة والباحة وعسير وجازان والشمالية ودول الخليج وجنوب المدينة والقصيم مع تقارب الحرارة بين الصغرى والكبرى.. وأضاف: "تعقبها موجة برد متوسطة القوة نهاية هذا الأسبوع".

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على منطقتَي الشرقية والرياض، وأجزاءٍ من مناطق: القصيم، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، كذلك على مناطق: نجران، جازان، عسير، الباحة؛ تمتد إلى مرتفعات مكة المكرّمة، كما يُتوقع تكوُّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على شمال وشرق وجنوب غرب المملكة .