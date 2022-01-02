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السودان.. مقتل متظاهرَيْن خلال مواجهات مع قوات الأمن في الخرطوم

أحدهما أصيب في الرأس والثاني في الصدر

‬أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، اليوم (الأحد)، سقوط ضحيتين من المتظاهرين خلال مواجهات مع قوات الأمن في الخرطوم.

وأفادت اللجنة في بيان على "فيسبوك" بأن سقوط الضحيتين جاء إثر إصابة مباشرة في الرأس للأول، وإصابة في الصدر للثاني، خلال مشاركتهما في الاحتجاجات.

وأضافت أنها لم تتعرف على بياناتهما.

وأطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق آلاف المتظاهرين في وسط العاصمة الخرطوم، بعد إغلاق أغلب الجسور والطرق المؤدية لمقر القيادة العامة للجيش.

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السودان.. مقتل متظاهرَيْن خلال مواجهات مع قوات الأمن في الخرطوم
سبق

‬أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، اليوم (الأحد)، سقوط ضحيتين من المتظاهرين خلال مواجهات مع قوات الأمن في الخرطوم.

وأفادت اللجنة في بيان على "فيسبوك" بأن سقوط الضحيتين جاء إثر إصابة مباشرة في الرأس للأول، وإصابة في الصدر للثاني، خلال مشاركتهما في الاحتجاجات.

وأضافت أنها لم تتعرف على بياناتهما.

وأطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق آلاف المتظاهرين في وسط العاصمة الخرطوم، بعد إغلاق أغلب الجسور والطرق المؤدية لمقر القيادة العامة للجيش.

02 يناير 2022 - 29 جمادى الأول 1443
07:46 PM

السودان.. مقتل متظاهرَيْن خلال مواجهات مع قوات الأمن في الخرطوم

أحدهما أصيب في الرأس والثاني في الصدر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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‬أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، اليوم (الأحد)، سقوط ضحيتين من المتظاهرين خلال مواجهات مع قوات الأمن في الخرطوم.

وأفادت اللجنة في بيان على "فيسبوك" بأن سقوط الضحيتين جاء إثر إصابة مباشرة في الرأس للأول، وإصابة في الصدر للثاني، خلال مشاركتهما في الاحتجاجات.

وأضافت أنها لم تتعرف على بياناتهما.

وأطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق آلاف المتظاهرين في وسط العاصمة الخرطوم، بعد إغلاق أغلب الجسور والطرق المؤدية لمقر القيادة العامة للجيش.

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