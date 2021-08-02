وزير الصحة: وفَّرنا خدمة "العيادات عن بُعد" لتوفير الوقت والجهد

وزير الصحة: وفَّرنا خدمة "العيادات عن بُعد" لتوفير الوقت والجهد
حثّ على استخدامها عبر تطبيق "صحتي"
أكد وزير الصحة، الدكتور توفيق الربيعة، أنه تم توفير العيادات عن بُعد عبر تطبيق "صحتي" لتوفير الوقت والجهد؛ إذ يمكن التواصل المباشر مع الطبيب دون الحاجة للحضور للعيادة.
وقال الدكتور الربيعة عبر حسابه الرسمي في "تويتر" "إن كثيرًا من المواعيد لا تستلزم حضور المريض للمستشفى أو العيادة؛ لذا أتحنا العيادات عن بعد لتوفير الوقت والجهد؛ إذ يمكن التواصل المباشر مع الطبيب دون الحاجة للحضور للعيادة، حاثًّا على استخدام هذه الخدمة عبر تطبيق (صحتي). ودمتم في صحة وعافية".
وزير الصحة: وفَّرنا خدمة "العيادات عن بُعد" لتوفير الوقت والجهد
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2021-08-02
أكد وزير الصحة، الدكتور توفيق الربيعة، أنه تم توفير العيادات عن بُعد عبر تطبيق "صحتي" لتوفير الوقت والجهد؛ إذ يمكن التواصل المباشر مع الطبيب دون الحاجة للحضور للعيادة.
وقال الدكتور الربيعة عبر حسابه الرسمي في "تويتر" "إن كثيرًا من المواعيد لا تستلزم حضور المريض للمستشفى أو العيادة؛ لذا أتحنا العيادات عن بعد لتوفير الوقت والجهد؛ إذ يمكن التواصل المباشر مع الطبيب دون الحاجة للحضور للعيادة، حاثًّا على استخدام هذه الخدمة عبر تطبيق (صحتي). ودمتم في صحة وعافية".
02 أغسطس 2021 - 23 ذو الحجة 1442
08:41 PM
وزير الصحة: وفَّرنا خدمة "العيادات عن بُعد" لتوفير الوقت والجهد
أكد وزير الصحة، الدكتور توفيق الربيعة، أنه تم توفير العيادات عن بُعد عبر تطبيق "صحتي" لتوفير الوقت والجهد؛ إذ يمكن التواصل المباشر مع الطبيب دون الحاجة للحضور للعيادة.
وقال الدكتور الربيعة عبر حسابه الرسمي في "تويتر" "إن كثيرًا من المواعيد لا تستلزم حضور المريض للمستشفى أو العيادة؛ لذا أتحنا العيادات عن بعد لتوفير الوقت والجهد؛ إذ يمكن التواصل المباشر مع الطبيب دون الحاجة للحضور للعيادة، حاثًّا على استخدام هذه الخدمة عبر تطبيق (صحتي). ودمتم في صحة وعافية".