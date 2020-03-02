"الأرصاد": رياحٌ نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة

تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية وتستمر حتى السادسة مساء

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة، يتضمن رياحًا نشطة، وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية في المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والمهد وخيبر.

وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر حتى الساعة السادسة مساءً.