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"الصحة" تعلن عن تسجيل 96 حالة جديدة لفيروس "كورونا".. وتعافي 29 حالة

"تعليم بيشة" يسلّم عدداً من المرافق التعليمية لتصرف "الصحة" بالمحافظة

ضمن التعاون المشترك بين وزارتي التعليم والصحة لمواجهة ‎فيروس كورونا

قدمت إدارة التعليم بمحافظة بيشة عدداً من المرافق التعليمية للشؤون الصحية ببيشة بناءً على توجيهات وزير التعليم بتقديم الدعم والمساندة لوزارة الصحة في مواجهة ‎فيروس كورونا واستشعاراً لواجبها الوطني وسمة من سمات التواصل الاجتماعي والوقوف جنباً إلى جنب في خدمة الوطن.

وتفصيلاً، تضم المرافق التي سلمها تعليم بيشة للصحة مرافق مكتملة منها بيت الطالب له صفة Vlp مكتملة التجهيزات بها الكثير من الغرف المجهزة بأفضل التجهيزات، ودورات المياه والصالات والأسرة، وكذلك مركز التدريب الكشفي يحتوي على ١٥ غرفة Vlp كاملة التجهيزات ولكل غرفة دورة مياه خاصة وصالتان كبيرة ومتوسطة وتم تسليم المرفقين لمنسق ومدير إدارة الطوارئ بالشؤون الصحية محمد علي العمري.

من جهته، أوضح مدير تعليم بيشة خالد الغامدي لـ "سبق" أن الجميع اليوم يقفون في خندقٍ واحد من أجل صحة وسلامة الوطن والمواطن والمُقيم وكلنا مسؤولون، وحمى الله الوطن من كل سوء.

فيروس كورونا الجديد تعليم بيشة

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"تعليم بيشة" يسلّم عدداً من المرافق التعليمية لتصرف "الصحة" بالمحافظة
سبق

قدمت إدارة التعليم بمحافظة بيشة عدداً من المرافق التعليمية للشؤون الصحية ببيشة بناءً على توجيهات وزير التعليم بتقديم الدعم والمساندة لوزارة الصحة في مواجهة ‎فيروس كورونا واستشعاراً لواجبها الوطني وسمة من سمات التواصل الاجتماعي والوقوف جنباً إلى جنب في خدمة الوطن.

وتفصيلاً، تضم المرافق التي سلمها تعليم بيشة للصحة مرافق مكتملة منها بيت الطالب له صفة Vlp مكتملة التجهيزات بها الكثير من الغرف المجهزة بأفضل التجهيزات، ودورات المياه والصالات والأسرة، وكذلك مركز التدريب الكشفي يحتوي على ١٥ غرفة Vlp كاملة التجهيزات ولكل غرفة دورة مياه خاصة وصالتان كبيرة ومتوسطة وتم تسليم المرفقين لمنسق ومدير إدارة الطوارئ بالشؤون الصحية محمد علي العمري.

من جهته، أوضح مدير تعليم بيشة خالد الغامدي لـ "سبق" أن الجميع اليوم يقفون في خندقٍ واحد من أجل صحة وسلامة الوطن والمواطن والمُقيم وكلنا مسؤولون، وحمى الله الوطن من كل سوء.

28 مارس 2020 - 4 شعبان 1441
01:00 AM

"تعليم بيشة" يسلّم عدداً من المرافق التعليمية لتصرف "الصحة" بالمحافظة

ضمن التعاون المشترك بين وزارتي التعليم والصحة لمواجهة ‎فيروس كورونا

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سعود الدعجاني - بيشة
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1,128

قدمت إدارة التعليم بمحافظة بيشة عدداً من المرافق التعليمية للشؤون الصحية ببيشة بناءً على توجيهات وزير التعليم بتقديم الدعم والمساندة لوزارة الصحة في مواجهة ‎فيروس كورونا واستشعاراً لواجبها الوطني وسمة من سمات التواصل الاجتماعي والوقوف جنباً إلى جنب في خدمة الوطن.

وتفصيلاً، تضم المرافق التي سلمها تعليم بيشة للصحة مرافق مكتملة منها بيت الطالب له صفة Vlp مكتملة التجهيزات بها الكثير من الغرف المجهزة بأفضل التجهيزات، ودورات المياه والصالات والأسرة، وكذلك مركز التدريب الكشفي يحتوي على ١٥ غرفة Vlp كاملة التجهيزات ولكل غرفة دورة مياه خاصة وصالتان كبيرة ومتوسطة وتم تسليم المرفقين لمنسق ومدير إدارة الطوارئ بالشؤون الصحية محمد علي العمري.

من جهته، أوضح مدير تعليم بيشة خالد الغامدي لـ "سبق" أن الجميع اليوم يقفون في خندقٍ واحد من أجل صحة وسلامة الوطن والمواطن والمُقيم وكلنا مسؤولون، وحمى الله الوطن من كل سوء.

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