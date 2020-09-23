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جونسون: علينا اتخاذ إجراءات فوراً لوقف انتشار كورونا والجيش سيتدخل

دعا المواطنين إلى الالتزام بها ويجب حماية تعليم الأطفال والمسنين

أكّد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون؛ أنه يجب على حكومته اتخاذ إجراءات فورية لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد، مشيراً إلى أن السلطات ستشرك الجيش لضمان تطبيق القيود.

وقال جونسون، في خطاب متلفز ألقاه أمس الثلاثاء: "يجب علينا اتخاذ إجراءات فوراً.. من خلال ذلك سنستطيع إبقاء الناس في أعمالهم ومتاجرنا ومدارسنا مفتوحة، كما سيمكننا إبقاء بلادنا ماضية قدماً، في الوقت الذي نعمل فيه سوياً على إخماد الفيروس".

ودعا جونسون، المواطنين إلى الالتزام بالإجراءات التي أعلنها، الثلاثاء، أمام نواب البرلمان، محذّراً من أن السلطات ستكون مجبرة في حال عدم حدوث ذلك على اللجوء إلى خطوات صارمة لتطبيق القيود عبر فرض غرامات مالية ضخمة.

وأعلن رئيس الوزراء البريطاني، أن الجيش سيتدخل إلى جانب وحدات الشرطة حرصاً على فرض الأمر الواقع.

ووفق "روسيا اليوم"، أضاف جونسون: "يجب حماية تعليم الأطفال وحماية المسنين والقطاع الصحي بتنفيذ هذه الإجراءات، وهي مسؤولية تقع على عاتق الجميع، خاصة في فصل الشتاء حيث يتوقع ارتفاع الإصابات بوتيرة واسعة".

وتشهد بريطانيا خلال الأسابيع الأخيرة ارتفاعات حادة في مؤشر الإصابات اليومية بفيروس كورونا، الأمر الذي دفع سلطات البلاد بقيادة جونسون، إلى فرض قيود جديدة، بينها العمل من المنازل ما أمكن ذلك، وإغلاق الحانات والمطاعم في وقت أبكر، وقد تستمر هذه الإجراءات مدة 6 أشهر بهدف التصدي لموجة مرض ثانية سريعة الانتشار.

بوريس جونسون

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جونسون: علينا اتخاذ إجراءات فوراً لوقف انتشار كورونا والجيش سيتدخل
سبق

أكّد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون؛ أنه يجب على حكومته اتخاذ إجراءات فورية لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد، مشيراً إلى أن السلطات ستشرك الجيش لضمان تطبيق القيود.

وقال جونسون، في خطاب متلفز ألقاه أمس الثلاثاء: "يجب علينا اتخاذ إجراءات فوراً.. من خلال ذلك سنستطيع إبقاء الناس في أعمالهم ومتاجرنا ومدارسنا مفتوحة، كما سيمكننا إبقاء بلادنا ماضية قدماً، في الوقت الذي نعمل فيه سوياً على إخماد الفيروس".

ودعا جونسون، المواطنين إلى الالتزام بالإجراءات التي أعلنها، الثلاثاء، أمام نواب البرلمان، محذّراً من أن السلطات ستكون مجبرة في حال عدم حدوث ذلك على اللجوء إلى خطوات صارمة لتطبيق القيود عبر فرض غرامات مالية ضخمة.

وأعلن رئيس الوزراء البريطاني، أن الجيش سيتدخل إلى جانب وحدات الشرطة حرصاً على فرض الأمر الواقع.

ووفق "روسيا اليوم"، أضاف جونسون: "يجب حماية تعليم الأطفال وحماية المسنين والقطاع الصحي بتنفيذ هذه الإجراءات، وهي مسؤولية تقع على عاتق الجميع، خاصة في فصل الشتاء حيث يتوقع ارتفاع الإصابات بوتيرة واسعة".

وتشهد بريطانيا خلال الأسابيع الأخيرة ارتفاعات حادة في مؤشر الإصابات اليومية بفيروس كورونا، الأمر الذي دفع سلطات البلاد بقيادة جونسون، إلى فرض قيود جديدة، بينها العمل من المنازل ما أمكن ذلك، وإغلاق الحانات والمطاعم في وقت أبكر، وقد تستمر هذه الإجراءات مدة 6 أشهر بهدف التصدي لموجة مرض ثانية سريعة الانتشار.

23 سبتمبر 2020 - 6 صفر 1442
08:38 AM

جونسون: علينا اتخاذ إجراءات فوراً لوقف انتشار كورونا والجيش سيتدخل

دعا المواطنين إلى الالتزام بها ويجب حماية تعليم الأطفال والمسنين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكّد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون؛ أنه يجب على حكومته اتخاذ إجراءات فورية لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد، مشيراً إلى أن السلطات ستشرك الجيش لضمان تطبيق القيود.

وقال جونسون، في خطاب متلفز ألقاه أمس الثلاثاء: "يجب علينا اتخاذ إجراءات فوراً.. من خلال ذلك سنستطيع إبقاء الناس في أعمالهم ومتاجرنا ومدارسنا مفتوحة، كما سيمكننا إبقاء بلادنا ماضية قدماً، في الوقت الذي نعمل فيه سوياً على إخماد الفيروس".

ودعا جونسون، المواطنين إلى الالتزام بالإجراءات التي أعلنها، الثلاثاء، أمام نواب البرلمان، محذّراً من أن السلطات ستكون مجبرة في حال عدم حدوث ذلك على اللجوء إلى خطوات صارمة لتطبيق القيود عبر فرض غرامات مالية ضخمة.

وأعلن رئيس الوزراء البريطاني، أن الجيش سيتدخل إلى جانب وحدات الشرطة حرصاً على فرض الأمر الواقع.

ووفق "روسيا اليوم"، أضاف جونسون: "يجب حماية تعليم الأطفال وحماية المسنين والقطاع الصحي بتنفيذ هذه الإجراءات، وهي مسؤولية تقع على عاتق الجميع، خاصة في فصل الشتاء حيث يتوقع ارتفاع الإصابات بوتيرة واسعة".

وتشهد بريطانيا خلال الأسابيع الأخيرة ارتفاعات حادة في مؤشر الإصابات اليومية بفيروس كورونا، الأمر الذي دفع سلطات البلاد بقيادة جونسون، إلى فرض قيود جديدة، بينها العمل من المنازل ما أمكن ذلك، وإغلاق الحانات والمطاعم في وقت أبكر، وقد تستمر هذه الإجراءات مدة 6 أشهر بهدف التصدي لموجة مرض ثانية سريعة الانتشار.

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