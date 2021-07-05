الإثارة تتجدد صباح الثلاثاء.. حلم البيرو ( يصطدم ) بالبرازيل

في دور نصف نهائي كوبا أمريكا2021

تفتتح عند الساعة الثانية صباحاً (الثلاثاء) بتوقيت مكة المكرمة، منافسات نصف نهائي بطولة كوبا أمريكا 2021، والمقامة حالياً في البرازيل، بمواجهة منتظرة تجمع صاحب الأرض منتخب البرازيل مع نظيره البيرو، على ملعب نيلتون سانتوس الأولمبي في ريو دي جانيرو.

مواجهة ثقيلة للبرازيل ضد غريمه البيروفي العنيد، وكان هذين المنتخبين هما طرفي النهائي في بطولة الكوبا 2019 التي أقيمت في البرازيل والتي فاز بها الأخير، ويسعى رفاق "نيمار" لتحقيق الإنجاز ذاته هذه المرة أيضاً.

في المقابل يخوض المنتخب البيروفي اللقاء خاسراً لخدمات لاعبه المؤثر "كاريو" والذي يغيب عن اللقاء بداعي نيله البطاقة الحمراء في المباراة السابقة في دور ربع النهائي أمام الباراغوي.