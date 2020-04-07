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قفزة كبيرة في تعداد مصابي كورونا في ألمانيا.. 3834 حالة في 24 ساعة

معهد روبرت كوخ: زاد عدد الوفيات إلى 1607 بعد تسجيل 173 حالة جديدة

كشفت بيانات نشرها معهد روبرت كوخ لمكافحة الأمراض المعدية، الثلاثاء، أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا، زاد 3834 حالة في الأربعة والعشرين ساعة الماضية إلى 99225.

وعادت الإصابات في ألمانيا للارتفاع مجددًا عقب انخفاض على مدى أربعة أيام متتالية.

زاد عدد الوفيات جراء الإصابة بكورونا 173 إلى 1607 أشخاص، حسبما نقلته وكالة "رويترز".

ووفق "رويترز" ارتفع عدد الإصابات الاثنين 3677 حالة؛ فيما سجلت حصيلة الوفيات 92 شخصًا.

وفي تطبيق صارم لقواعد التباعد الاجتماعي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد في ألمانيا، فرضت السلطات غرامات مالية على مَن "يحاول الاقتراب" من شخص آخر في مكان عام.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن الغرامة المالية الجديدة، تصل قيمتها إلى 440 يورو (475 دولارًا).

وبحسب التعليمات الجديدة، يُحظر تجمع أكثر من شخصين في الأماكن العامة؛ على ألا تقل المسافة بينهما عن متر ونصف المتر.

وكانت حكومة المستشارة أنغيلا ميركل، قد أمرت المواطنين بالتزام منازلهم وعدم مغادرتها إلا للضرورة القصوى، مثل شراء الحاجات الأساسية أو الذهاب إلى المستشفى.

فيروس كورونا الجديد ألمانيا

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قفزة كبيرة في تعداد مصابي كورونا في ألمانيا.. 3834 حالة في 24 ساعة
سبق

كشفت بيانات نشرها معهد روبرت كوخ لمكافحة الأمراض المعدية، الثلاثاء، أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا، زاد 3834 حالة في الأربعة والعشرين ساعة الماضية إلى 99225.

وعادت الإصابات في ألمانيا للارتفاع مجددًا عقب انخفاض على مدى أربعة أيام متتالية.

زاد عدد الوفيات جراء الإصابة بكورونا 173 إلى 1607 أشخاص، حسبما نقلته وكالة "رويترز".

ووفق "رويترز" ارتفع عدد الإصابات الاثنين 3677 حالة؛ فيما سجلت حصيلة الوفيات 92 شخصًا.

وفي تطبيق صارم لقواعد التباعد الاجتماعي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد في ألمانيا، فرضت السلطات غرامات مالية على مَن "يحاول الاقتراب" من شخص آخر في مكان عام.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن الغرامة المالية الجديدة، تصل قيمتها إلى 440 يورو (475 دولارًا).

وبحسب التعليمات الجديدة، يُحظر تجمع أكثر من شخصين في الأماكن العامة؛ على ألا تقل المسافة بينهما عن متر ونصف المتر.

وكانت حكومة المستشارة أنغيلا ميركل، قد أمرت المواطنين بالتزام منازلهم وعدم مغادرتها إلا للضرورة القصوى، مثل شراء الحاجات الأساسية أو الذهاب إلى المستشفى.

07 إبريل 2020 - 14 شعبان 1441
10:35 AM

قفزة كبيرة في تعداد مصابي كورونا في ألمانيا.. 3834 حالة في 24 ساعة

معهد روبرت كوخ: زاد عدد الوفيات إلى 1607 بعد تسجيل 173 حالة جديدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشفت بيانات نشرها معهد روبرت كوخ لمكافحة الأمراض المعدية، الثلاثاء، أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا، زاد 3834 حالة في الأربعة والعشرين ساعة الماضية إلى 99225.

وعادت الإصابات في ألمانيا للارتفاع مجددًا عقب انخفاض على مدى أربعة أيام متتالية.

زاد عدد الوفيات جراء الإصابة بكورونا 173 إلى 1607 أشخاص، حسبما نقلته وكالة "رويترز".

ووفق "رويترز" ارتفع عدد الإصابات الاثنين 3677 حالة؛ فيما سجلت حصيلة الوفيات 92 شخصًا.

وفي تطبيق صارم لقواعد التباعد الاجتماعي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد في ألمانيا، فرضت السلطات غرامات مالية على مَن "يحاول الاقتراب" من شخص آخر في مكان عام.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن الغرامة المالية الجديدة، تصل قيمتها إلى 440 يورو (475 دولارًا).

وبحسب التعليمات الجديدة، يُحظر تجمع أكثر من شخصين في الأماكن العامة؛ على ألا تقل المسافة بينهما عن متر ونصف المتر.

وكانت حكومة المستشارة أنغيلا ميركل، قد أمرت المواطنين بالتزام منازلهم وعدم مغادرتها إلا للضرورة القصوى، مثل شراء الحاجات الأساسية أو الذهاب إلى المستشفى.

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