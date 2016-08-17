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#غرّد_كأنك_الجزيرة .. قرقاش يتفاعل و"الجندي المبتسم حرم الحاج من المشي"

الوزير الإماراتي ساخراً: رسائل قوية للتلفيق .. "هاشتاج" يعبّر عن حال قناة الدوحة

تفاعل وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش؛ بشكلٍ ساخرٍ على هاشتاج #غرد_كأنك_الجزيرة.

وكتب "قرقاش" في تغريدته،" أعجبتني فكرة #غرد_كأنك_الجزيرة، فمن خلال السخرية ترسل رسائل قوية حول الأخبار الملفقة وغياب المهنية بوضوحٍ معبّرٍ عن حال القناة ومذيعيها".

وتفاعل عديدٌ من رواد مواقع التواصل، مع التغريدة، التي جاءت بدورها ضمن تفاعل كبير مع حملة ساخرة أطلقها مدونون سعوديون على "تويتر"، أمس الجمعة؛ حيث دعوا مواطنيهم كي ينشروا تغريداتهم، كما لو كانت صادرة عن قناة "الجزيرة" القطرية.

ولاقت الحملة الساخرة استجابة سريعة وكبيرة، حيث انضم إليها آلاف السعوديين بسيل من التغريدات الطريفة التي تفسّر الهجوم غير المبرر من "الجزيرة" على أي خبر أو واقعة تحدث في المملكة، خاصة ما يتعلق بموسم الحج.

ونشر المشاركون في الدعوة، صوراً من موسم الحج الحالي، لكن مع تعليقات غير صحيحة، كأن ينشر أحدهم صورة لرجل أمن يمسك ذراع أحد الحجاج المسنين كي يساعده على الوصول إلى وجهته، بينما يقول التعليق: "إن رجل الأمن يلوي يد الحاج"، وآخر يغرد ساخراً عن رجل أمن سعودي يحمل طفلاً قوقازياً ويضرب برأسه في الكعبة.

ونالت الصورة الأشهر في موسم حج هذا العام نصيبها في هذا "الهاشتاج"؛ حيث أعاد البعض نشر صورة رجل الأمن المبتسم الذي كان يحمل حاجاً مسناً داخل المشاعر المقدسة لمساعدته على أداء مناسك الحج بعدما أعياه التعب والإرهاق؛ ليعلق عليها أحد المشاركين في الهاشتاج، بقوله "رجل أمن يحرم حاجاً من المشي".

وكانت هذه الواقعة قد نشرتها "سبق"، في حينه، تحت عنوان "صورة من "المشاعر".. أعياه التعب فجاءته النجدة بين ذراعَي رجل أمن مبتسم"، وتابعت "سبق"، الواقعة والتقت بطل قصة الصورة التي حقّقت المركز الأول، بوصفها أفضل صورة لموسم حج 1440 هـ، حيث قال الجندي ماجد علي الحكمي؛ لـ "سبق": إن وقت الصورة كان في يوم عرفة؛ إذ شاهد الحاج يعاني جروحاً في أسفل قدمه؛ فقدّم له المساعدة بنقله إلى مشعر مزدلفة.

موسم الحج لعام 1440هـ الحج 1440هـ الحج

الرئيسية/ المملكة / محليات

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#غرّد_كأنك_الجزيرة .. قرقاش يتفاعل و"الجندي المبتسم حرم الحاج من المشي"
سبق

تفاعل وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش؛ بشكلٍ ساخرٍ على هاشتاج #غرد_كأنك_الجزيرة.

وكتب "قرقاش" في تغريدته،" أعجبتني فكرة #غرد_كأنك_الجزيرة، فمن خلال السخرية ترسل رسائل قوية حول الأخبار الملفقة وغياب المهنية بوضوحٍ معبّرٍ عن حال القناة ومذيعيها".

وتفاعل عديدٌ من رواد مواقع التواصل، مع التغريدة، التي جاءت بدورها ضمن تفاعل كبير مع حملة ساخرة أطلقها مدونون سعوديون على "تويتر"، أمس الجمعة؛ حيث دعوا مواطنيهم كي ينشروا تغريداتهم، كما لو كانت صادرة عن قناة "الجزيرة" القطرية.

ولاقت الحملة الساخرة استجابة سريعة وكبيرة، حيث انضم إليها آلاف السعوديين بسيل من التغريدات الطريفة التي تفسّر الهجوم غير المبرر من "الجزيرة" على أي خبر أو واقعة تحدث في المملكة، خاصة ما يتعلق بموسم الحج.

ونشر المشاركون في الدعوة، صوراً من موسم الحج الحالي، لكن مع تعليقات غير صحيحة، كأن ينشر أحدهم صورة لرجل أمن يمسك ذراع أحد الحجاج المسنين كي يساعده على الوصول إلى وجهته، بينما يقول التعليق: "إن رجل الأمن يلوي يد الحاج"، وآخر يغرد ساخراً عن رجل أمن سعودي يحمل طفلاً قوقازياً ويضرب برأسه في الكعبة.

ونالت الصورة الأشهر في موسم حج هذا العام نصيبها في هذا "الهاشتاج"؛ حيث أعاد البعض نشر صورة رجل الأمن المبتسم الذي كان يحمل حاجاً مسناً داخل المشاعر المقدسة لمساعدته على أداء مناسك الحج بعدما أعياه التعب والإرهاق؛ ليعلق عليها أحد المشاركين في الهاشتاج، بقوله "رجل أمن يحرم حاجاً من المشي".

وكانت هذه الواقعة قد نشرتها "سبق"، في حينه، تحت عنوان "صورة من "المشاعر".. أعياه التعب فجاءته النجدة بين ذراعَي رجل أمن مبتسم"، وتابعت "سبق"، الواقعة والتقت بطل قصة الصورة التي حقّقت المركز الأول، بوصفها أفضل صورة لموسم حج 1440 هـ، حيث قال الجندي ماجد علي الحكمي؛ لـ "سبق": إن وقت الصورة كان في يوم عرفة؛ إذ شاهد الحاج يعاني جروحاً في أسفل قدمه؛ فقدّم له المساعدة بنقله إلى مشعر مزدلفة.

17 أغسطس 2019 - 16 ذو الحجة 1440
12:24 PM
اخر تعديل
17 أغسطس 2019 - 16 ذو الحجة 1440
04:24 PM

#غرّد_كأنك_الجزيرة .. قرقاش يتفاعل و"الجندي المبتسم حرم الحاج من المشي"

الوزير الإماراتي ساخراً: رسائل قوية للتلفيق .. "هاشتاج" يعبّر عن حال قناة الدوحة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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22,192

تفاعل وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش؛ بشكلٍ ساخرٍ على هاشتاج #غرد_كأنك_الجزيرة.

وكتب "قرقاش" في تغريدته،" أعجبتني فكرة #غرد_كأنك_الجزيرة، فمن خلال السخرية ترسل رسائل قوية حول الأخبار الملفقة وغياب المهنية بوضوحٍ معبّرٍ عن حال القناة ومذيعيها".

وتفاعل عديدٌ من رواد مواقع التواصل، مع التغريدة، التي جاءت بدورها ضمن تفاعل كبير مع حملة ساخرة أطلقها مدونون سعوديون على "تويتر"، أمس الجمعة؛ حيث دعوا مواطنيهم كي ينشروا تغريداتهم، كما لو كانت صادرة عن قناة "الجزيرة" القطرية.

ولاقت الحملة الساخرة استجابة سريعة وكبيرة، حيث انضم إليها آلاف السعوديين بسيل من التغريدات الطريفة التي تفسّر الهجوم غير المبرر من "الجزيرة" على أي خبر أو واقعة تحدث في المملكة، خاصة ما يتعلق بموسم الحج.

ونشر المشاركون في الدعوة، صوراً من موسم الحج الحالي، لكن مع تعليقات غير صحيحة، كأن ينشر أحدهم صورة لرجل أمن يمسك ذراع أحد الحجاج المسنين كي يساعده على الوصول إلى وجهته، بينما يقول التعليق: "إن رجل الأمن يلوي يد الحاج"، وآخر يغرد ساخراً عن رجل أمن سعودي يحمل طفلاً قوقازياً ويضرب برأسه في الكعبة.

ونالت الصورة الأشهر في موسم حج هذا العام نصيبها في هذا "الهاشتاج"؛ حيث أعاد البعض نشر صورة رجل الأمن المبتسم الذي كان يحمل حاجاً مسناً داخل المشاعر المقدسة لمساعدته على أداء مناسك الحج بعدما أعياه التعب والإرهاق؛ ليعلق عليها أحد المشاركين في الهاشتاج، بقوله "رجل أمن يحرم حاجاً من المشي".

وكانت هذه الواقعة قد نشرتها "سبق"، في حينه، تحت عنوان "صورة من "المشاعر".. أعياه التعب فجاءته النجدة بين ذراعَي رجل أمن مبتسم"، وتابعت "سبق"، الواقعة والتقت بطل قصة الصورة التي حقّقت المركز الأول، بوصفها أفضل صورة لموسم حج 1440 هـ، حيث قال الجندي ماجد علي الحكمي؛ لـ "سبق": إن وقت الصورة كان في يوم عرفة؛ إذ شاهد الحاج يعاني جروحاً في أسفل قدمه؛ فقدّم له المساعدة بنقله إلى مشعر مزدلفة.

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