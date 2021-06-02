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مجلس التعاون يستعرض مع البرنامج السعودي جهود تنمية وإعمار اليمن

تقديم عرض مرئي خلال اجتماع تضمن المشاريع التي ينفذها البرنامج

اجتمع الأمين المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بالأمانة العامة مجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبدالعزيز حمد العويشق اليوم، مع وفد البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن برئاسة مساعد المشرف العام على البرنامج المهندس حسن العطاس.

وجرى خلال الاجتماع تقديم عرض مرئي حول جهود إعمار اليمن من خلال المشاريع التي ينفذها البرنامج، والمتمثلة في إعادة بناء وتطوير البنية التحتية وإعادة بناء وتأهيل القدرات في مجالات الصناعة والزراعة والاتصالات والنقل والقطاعات الصحية والتعليم، وإيجاد فرص وظيفية من خلال مشاريع تنموية عاجلة وأخرى طويلة الأجل في مختلف المحافظات اليمنية ومنها مدينة الملك سلمان التعليمية الطبية، ومستشفى سيئون، ومركز غسيل الكلى، ومشروع بناء وتأهيل المدارس، ومشروع بناء مجمعات سكنية، وإنشاء محطتي توليد الكهرباء والمياه، وتطوير وتوسيع ميناء نشطون، وكذلك إعادة تأهيل مطار الغيظة، وتنفيذ منحة المشتقات النفطية التي قدمتها المملكة العربية السعودية لدعم محطات توليد الكهرباء في جميع المحافظات اليمنية.

وثمّن الدكتور العويشق الجهود الكبيرة التي تقوم بها المملكة في أوجه الدعم السياسي والتنموي والإغاثي من خلال المشاريع التي ينفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، لمساعدة أبناء الشعب اليمني في جميع المحافظات اليمنية، متمنيا تحقيق الأمن والاستقرار لليمن والشعب اليمني الشقيق والوصول إلى إنهاء الأزمة اليمنية من خلال الحل السياسي وفقا للمرجعيات الثلاث المتمثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216، وتنفيذ اتفاق الرياض.

وأكد دعم مجلس التعاون لجهود التنمية والإعمار في اليمن من خلال اللجنة المشتركة لتحديد الاحتياجات التنموية في الجمهورية اليمنية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مجلس التعاون يستعرض مع البرنامج السعودي جهود تنمية وإعمار اليمن
سبق

اجتمع الأمين المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بالأمانة العامة مجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبدالعزيز حمد العويشق اليوم، مع وفد البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن برئاسة مساعد المشرف العام على البرنامج المهندس حسن العطاس.

وجرى خلال الاجتماع تقديم عرض مرئي حول جهود إعمار اليمن من خلال المشاريع التي ينفذها البرنامج، والمتمثلة في إعادة بناء وتطوير البنية التحتية وإعادة بناء وتأهيل القدرات في مجالات الصناعة والزراعة والاتصالات والنقل والقطاعات الصحية والتعليم، وإيجاد فرص وظيفية من خلال مشاريع تنموية عاجلة وأخرى طويلة الأجل في مختلف المحافظات اليمنية ومنها مدينة الملك سلمان التعليمية الطبية، ومستشفى سيئون، ومركز غسيل الكلى، ومشروع بناء وتأهيل المدارس، ومشروع بناء مجمعات سكنية، وإنشاء محطتي توليد الكهرباء والمياه، وتطوير وتوسيع ميناء نشطون، وكذلك إعادة تأهيل مطار الغيظة، وتنفيذ منحة المشتقات النفطية التي قدمتها المملكة العربية السعودية لدعم محطات توليد الكهرباء في جميع المحافظات اليمنية.

وثمّن الدكتور العويشق الجهود الكبيرة التي تقوم بها المملكة في أوجه الدعم السياسي والتنموي والإغاثي من خلال المشاريع التي ينفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، لمساعدة أبناء الشعب اليمني في جميع المحافظات اليمنية، متمنيا تحقيق الأمن والاستقرار لليمن والشعب اليمني الشقيق والوصول إلى إنهاء الأزمة اليمنية من خلال الحل السياسي وفقا للمرجعيات الثلاث المتمثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216، وتنفيذ اتفاق الرياض.

وأكد دعم مجلس التعاون لجهود التنمية والإعمار في اليمن من خلال اللجنة المشتركة لتحديد الاحتياجات التنموية في الجمهورية اليمنية.

02 يونيو 2021 - 21 شوّال 1442
04:23 PM

مجلس التعاون يستعرض مع البرنامج السعودي جهود تنمية وإعمار اليمن

تقديم عرض مرئي خلال اجتماع تضمن المشاريع التي ينفذها البرنامج

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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اجتمع الأمين المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بالأمانة العامة مجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبدالعزيز حمد العويشق اليوم، مع وفد البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن برئاسة مساعد المشرف العام على البرنامج المهندس حسن العطاس.

وجرى خلال الاجتماع تقديم عرض مرئي حول جهود إعمار اليمن من خلال المشاريع التي ينفذها البرنامج، والمتمثلة في إعادة بناء وتطوير البنية التحتية وإعادة بناء وتأهيل القدرات في مجالات الصناعة والزراعة والاتصالات والنقل والقطاعات الصحية والتعليم، وإيجاد فرص وظيفية من خلال مشاريع تنموية عاجلة وأخرى طويلة الأجل في مختلف المحافظات اليمنية ومنها مدينة الملك سلمان التعليمية الطبية، ومستشفى سيئون، ومركز غسيل الكلى، ومشروع بناء وتأهيل المدارس، ومشروع بناء مجمعات سكنية، وإنشاء محطتي توليد الكهرباء والمياه، وتطوير وتوسيع ميناء نشطون، وكذلك إعادة تأهيل مطار الغيظة، وتنفيذ منحة المشتقات النفطية التي قدمتها المملكة العربية السعودية لدعم محطات توليد الكهرباء في جميع المحافظات اليمنية.

وثمّن الدكتور العويشق الجهود الكبيرة التي تقوم بها المملكة في أوجه الدعم السياسي والتنموي والإغاثي من خلال المشاريع التي ينفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، لمساعدة أبناء الشعب اليمني في جميع المحافظات اليمنية، متمنيا تحقيق الأمن والاستقرار لليمن والشعب اليمني الشقيق والوصول إلى إنهاء الأزمة اليمنية من خلال الحل السياسي وفقا للمرجعيات الثلاث المتمثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216، وتنفيذ اتفاق الرياض.

وأكد دعم مجلس التعاون لجهود التنمية والإعمار في اليمن من خلال اللجنة المشتركة لتحديد الاحتياجات التنموية في الجمهورية اليمنية.

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