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أمير الرياض يدشن حملة "100 يوم للتبرع بالدم"

توفير عربات مجهزة للوصول إلى أماكن المتبرعين

دشن الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في قصر الحكم اليوم، حملة "100 يوم للتبرع بالدم" والعربات الجديدة، بحضور وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة.

وتستهدف الحملة رفع مستوى التبرع الطوعي بالدم وصولًا إلى نسبة 100% من المتبرعين الطوعيين لزيادة المخزون الاستراتيجي؛ وذلك من خلال الوصول لأماكن المتبرعين عبر العربات المجهزة، وتعزيز ثقافة التبرع بشكل منتظم؛ حيث تم تأمين خمس عربات بمواصفات عالمية، ومجهزة بشكل كامل بأحدث الأجهزة اللازمة للتبرع بالدم، تستهدف 30 متبرعًا يوميًّا موزعة على وحدات بمدينة الرياض، والخرج، والمجمعة، والدوادمي، ووادي الدواسر.

وأكد مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض، الدكتور حسن بن علي الشهراني، أن الهدف من هذه العربات هو تمكين بنوك الدم من الوصول إلى أماكن المتبرعين؛ سعيًّا إلى تعزيز ثقافة التبرع بالدم وزيادة عدد المتبرعين بالدم بشكل طوعي ومنتظم.

وأشار إلى إعداد برنامج تشغيلي لهذه العربات لتحقق الهدف المنشود.

أمير الرياض الأمير فيصل بن بندر عبدالعزيز

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمير الرياض يدشن حملة "100 يوم للتبرع بالدم"
سبق

دشن الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في قصر الحكم اليوم، حملة "100 يوم للتبرع بالدم" والعربات الجديدة، بحضور وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة.

وتستهدف الحملة رفع مستوى التبرع الطوعي بالدم وصولًا إلى نسبة 100% من المتبرعين الطوعيين لزيادة المخزون الاستراتيجي؛ وذلك من خلال الوصول لأماكن المتبرعين عبر العربات المجهزة، وتعزيز ثقافة التبرع بشكل منتظم؛ حيث تم تأمين خمس عربات بمواصفات عالمية، ومجهزة بشكل كامل بأحدث الأجهزة اللازمة للتبرع بالدم، تستهدف 30 متبرعًا يوميًّا موزعة على وحدات بمدينة الرياض، والخرج، والمجمعة، والدوادمي، ووادي الدواسر.

وأكد مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض، الدكتور حسن بن علي الشهراني، أن الهدف من هذه العربات هو تمكين بنوك الدم من الوصول إلى أماكن المتبرعين؛ سعيًّا إلى تعزيز ثقافة التبرع بالدم وزيادة عدد المتبرعين بالدم بشكل طوعي ومنتظم.

وأشار إلى إعداد برنامج تشغيلي لهذه العربات لتحقق الهدف المنشود.

27 أكتوبر 2020 - 10 ربيع الأول 1442
01:42 PM

أمير الرياض يدشن حملة "100 يوم للتبرع بالدم"

توفير عربات مجهزة للوصول إلى أماكن المتبرعين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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دشن الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في قصر الحكم اليوم، حملة "100 يوم للتبرع بالدم" والعربات الجديدة، بحضور وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة.

وتستهدف الحملة رفع مستوى التبرع الطوعي بالدم وصولًا إلى نسبة 100% من المتبرعين الطوعيين لزيادة المخزون الاستراتيجي؛ وذلك من خلال الوصول لأماكن المتبرعين عبر العربات المجهزة، وتعزيز ثقافة التبرع بشكل منتظم؛ حيث تم تأمين خمس عربات بمواصفات عالمية، ومجهزة بشكل كامل بأحدث الأجهزة اللازمة للتبرع بالدم، تستهدف 30 متبرعًا يوميًّا موزعة على وحدات بمدينة الرياض، والخرج، والمجمعة، والدوادمي، ووادي الدواسر.

وأكد مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض، الدكتور حسن بن علي الشهراني، أن الهدف من هذه العربات هو تمكين بنوك الدم من الوصول إلى أماكن المتبرعين؛ سعيًّا إلى تعزيز ثقافة التبرع بالدم وزيادة عدد المتبرعين بالدم بشكل طوعي ومنتظم.

وأشار إلى إعداد برنامج تشغيلي لهذه العربات لتحقق الهدف المنشود.

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