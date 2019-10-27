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تحذير من "أبل" لأصحاب تلك الإصدارات من "آيفون": لا تتصلوا بالإنترنت

ستطرح تحديثاً جديداً لحل المشكلة 3 نوفمبر

أصدرت شركة "أبل" الأمريكية تحذيراً لأصحاب بعض الإصدارات من هواتف "آيفون" من أن الاتصال بالإنترنت قد يضعهم في خطر داهم.

ونشر موقع "إنجادجيت" التقني المتخصص تقريرا حول تحذير "أبل" لأصحاب هواتف "آيفون 5" من أن التحديث الجديد لنظام تشغيل هواتفهم الذي تمّ طرحه في 15 أكتوبر الجاري، قد يجعل اتصالهم بالإنترنت خطراً عليهم.

وأوضحت "أبل" أن تحديثاً جديداً سيتم إصداره في شهر نوفمبر المقبل، والذي يحدث تغييرات كبيرة في منظومة التعرف على المواقع الجغرافية "GPS".

وأشارت إلى أن المشكلة تتمثل في أنه بمجرد تحميل التحديث، وعند فتح خدمات الخرائط، ستبدأ التنبيهات والإشعارات في ملء الشاشة؛ ما سيعوّق على المستخدم استخدامها خلال اتصاله بالإنترنت.

كما سيعمل هذا التحديث على تعطيل خدمات أخرى مرتبطة بالإنترنت، مثل البريد الإلكتروني وتصفح الويب ومتجر التطبيقات "آب ستور"، وخدمة التخزين السحابية "آي كلاود".

ومن المقرر أن يتم طرح التحديث رسمياً لنظام تشغيل هواتف "آيفون 5" في يوم 3 نوفمبر المقبل.

ونصحت "أبل" أنه في حال واجه أيّ مستخدم صعوبة في استخدام هاتفه، يمكنه تشغيل النسخ الاحتياطية أو استعادة الجهاز إلى ضبط المصنع.

أبل تحذير من أبل آيفون

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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تحذير من "أبل" لأصحاب تلك الإصدارات من "آيفون": لا تتصلوا بالإنترنت
سبق

أصدرت شركة "أبل" الأمريكية تحذيراً لأصحاب بعض الإصدارات من هواتف "آيفون" من أن الاتصال بالإنترنت قد يضعهم في خطر داهم.

ونشر موقع "إنجادجيت" التقني المتخصص تقريرا حول تحذير "أبل" لأصحاب هواتف "آيفون 5" من أن التحديث الجديد لنظام تشغيل هواتفهم الذي تمّ طرحه في 15 أكتوبر الجاري، قد يجعل اتصالهم بالإنترنت خطراً عليهم.

وأوضحت "أبل" أن تحديثاً جديداً سيتم إصداره في شهر نوفمبر المقبل، والذي يحدث تغييرات كبيرة في منظومة التعرف على المواقع الجغرافية "GPS".

وأشارت إلى أن المشكلة تتمثل في أنه بمجرد تحميل التحديث، وعند فتح خدمات الخرائط، ستبدأ التنبيهات والإشعارات في ملء الشاشة؛ ما سيعوّق على المستخدم استخدامها خلال اتصاله بالإنترنت.

كما سيعمل هذا التحديث على تعطيل خدمات أخرى مرتبطة بالإنترنت، مثل البريد الإلكتروني وتصفح الويب ومتجر التطبيقات "آب ستور"، وخدمة التخزين السحابية "آي كلاود".

ومن المقرر أن يتم طرح التحديث رسمياً لنظام تشغيل هواتف "آيفون 5" في يوم 3 نوفمبر المقبل.

ونصحت "أبل" أنه في حال واجه أيّ مستخدم صعوبة في استخدام هاتفه، يمكنه تشغيل النسخ الاحتياطية أو استعادة الجهاز إلى ضبط المصنع.

27 أكتوبر 2019 - 28 صفر 1441
09:52 AM

تحذير من "أبل" لأصحاب تلك الإصدارات من "آيفون": لا تتصلوا بالإنترنت

ستطرح تحديثاً جديداً لحل المشكلة 3 نوفمبر

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صحيفة سبق الإلكترونية - القاهرة
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أصدرت شركة "أبل" الأمريكية تحذيراً لأصحاب بعض الإصدارات من هواتف "آيفون" من أن الاتصال بالإنترنت قد يضعهم في خطر داهم.

ونشر موقع "إنجادجيت" التقني المتخصص تقريرا حول تحذير "أبل" لأصحاب هواتف "آيفون 5" من أن التحديث الجديد لنظام تشغيل هواتفهم الذي تمّ طرحه في 15 أكتوبر الجاري، قد يجعل اتصالهم بالإنترنت خطراً عليهم.

وأوضحت "أبل" أن تحديثاً جديداً سيتم إصداره في شهر نوفمبر المقبل، والذي يحدث تغييرات كبيرة في منظومة التعرف على المواقع الجغرافية "GPS".

وأشارت إلى أن المشكلة تتمثل في أنه بمجرد تحميل التحديث، وعند فتح خدمات الخرائط، ستبدأ التنبيهات والإشعارات في ملء الشاشة؛ ما سيعوّق على المستخدم استخدامها خلال اتصاله بالإنترنت.

كما سيعمل هذا التحديث على تعطيل خدمات أخرى مرتبطة بالإنترنت، مثل البريد الإلكتروني وتصفح الويب ومتجر التطبيقات "آب ستور"، وخدمة التخزين السحابية "آي كلاود".

ومن المقرر أن يتم طرح التحديث رسمياً لنظام تشغيل هواتف "آيفون 5" في يوم 3 نوفمبر المقبل.

ونصحت "أبل" أنه في حال واجه أيّ مستخدم صعوبة في استخدام هاتفه، يمكنه تشغيل النسخ الاحتياطية أو استعادة الجهاز إلى ضبط المصنع.

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