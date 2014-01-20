بيتزي: طموحنا عالٍ .. ومواجهة اليابان "حياة" أو "موت"

أبدى ثقته باللاعبين.. وأكد جاهزيتهم البدنية

أكد المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم خوان أنطونيو بيتزي جاهزية فريقه لخوض مواجهة منتخب اليابان غدًا في دور الثمن نهائي من كأس آسيا 2019.

وأوضح بيتزي خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم الأحد في قاعة المؤتمرات في ملعب الشارقة أن طموحه عالٍ في تجاوز دور الثمن نهائي وأن يصل المنتخب السعودي إلى أبعد نقطة ممكنة، مبينًا أنهم سيواجهون منتخباً قوياً طموحه تحقيق اللقب.

وقال: "لدي فريق رائع، ومجموع مميزة من اللاعبين، أثق بهم تمامًا، مباراة اليابان لن تكن سهلة ولكن نطمح أن نقدم مستوى مميزاً ونحقق الفوز".

وعاود خوان بيتزي حديثه عن مباراة الغد، مشيرًا أن جميع لاعبي الفريق جاهزون بعد تعافي عدد من اللاعبين من الإصابات، وعودة اللاعب سالم الدوسري بعد الإيقاف الذي تعرّض له في مباراة لبنان.

وقال: "استطعت تحسين الجو بعد خسارة المباراة الأخيرة، وما حصل في المباراة الماضية هو ماضٍ وانتهى وتركناه خلف ظهورنا، وأمامنا مباراة مهمة نعتبرها بالنسبة لنا حياة أو موت".

وأثنى المدير الفني للمنتخب السعودي على جميع لاعبي الأخضر، موضحًا أنهم على قدر عالٍ من الجاهزية، فالفريق عندما يشارك في بطولة كبيرة يجب أن يكون جميع اللاعبين على قدر واحد من الجاهزية وهو الأمر الذي يكون عليه المنتخب الآن.

ولم يخف خوان بيتزي ترشيحه لمنتخب اليابان تحقيقه لقب البطولة، خاصة وأنه يمتلك لاعبين مميزين وأغلب عناصره محترفة في الدوريات الأوروبية، لافتًا إلى أن مباراة الغد متساوية الفرص وجميع الاحتمالات مطروحة.