أمانة الطائف توفر أكثر من 30 مظلة واقية لرجال الأمن بنقاط تفتيش

تقديراً لدورهم وجهودهم الكبيرة خلال هذه الأيام في ظل أزمة "كورونا"

جهّزت أمانة محافظة الطائف أكثر من 30 مظلة واقية عن حرارة الشمس لرجال الأمن، تم تركيبها من خلال فرق متخصصة بعدد من نقاط التفتيش الموزعة داخل المحافظة.

وقوبلت المبادرة التي نفّذتها الأمانة بإشراف مباشر من الأمين المهندس محمد بن هميل آل هميل؛ بالشكر من الجهاز الأمني بالمحافظة، حيث سعت في ذلك تقديراً وإبرازاً منها للدور الذي تبذله الأجهزة الأمنية عن طريق رجالها الأبطال الذين يمضون ساعاتٍ طوالاً بتلك النقاط خصوصاً خلال الأيام الحالية التي تتزامن مع فرض منع التجوّل ضمن الإجراءات المُتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا.