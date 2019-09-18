أكدت مصادر مطلعة بان الجهات الامنية قبض على قائد حافلة طالبات تسبب إهماله في دهس الطالبة اثناء نزولها من الحافلة.
وكانت كاميرات مراقبة قد كشفت تفاصيل الحادثة المؤلمة.
مصادر: الامن يضبط قائد حافلة تسبب إهماله في دهس طالبة
أكدت مصادر مطلعة بان الجهات الامنية قبض على قائد حافلة طالبات تسبب إهماله في دهس الطالبة اثناء نزولها من الحافلة.
وكانت كاميرات مراقبة قد كشفت تفاصيل الحادثة المؤلمة.
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مصادر: الامن يضبط قائد حافلة تسبب إهماله في دهس طالبةعبدالله البرقاوي سبق 2019-09-18
أكدت مصادر مطلعة بان الجهات الامنية قبض على قائد حافلة طالبات تسبب إهماله في دهس الطالبة اثناء نزولها من الحافلة.
18 سبتمبر 2019 - 19 محرّم 1441
02:02 PM
مصادر: الامن يضبط قائد حافلة تسبب إهماله في دهس طالبة
أكدت مصادر مطلعة بان الجهات الامنية قبض على قائد حافلة طالبات تسبب إهماله في دهس الطالبة اثناء نزولها من الحافلة.
وكانت كاميرات مراقبة قد كشفت تفاصيل الحادثة المؤلمة.
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