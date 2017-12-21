أُطلقت المرحلة التجريبية.. سكان أبوظبي يتنقلون بتاكسي ذاتي القيادة مجانًا

يمكن طلبه مجانًا عبر تطبيق "TXAI".. ولم تُسجل أي حوادث مرورية منذ تشغيله

في خطوة جديدة تشكل مستقبل النقل الذكي بإمارة أبوظبي، انطلقت المرحلة التجريبية الأولى من مبادرة التاكسي ذاتي القيادة، في جزيرة ياس، والتي تنتهي في 23 ديسمبر الجاري.

ويمكن لسكان أبوظبي التنقل من خلال استخدام التاكسي ذاتي القيادة على مدار الساعة وطلبه عبر تطبيق TXAI المتاح على متجري "جوجل بلاي" و "آي أو إس آبل ستور".

وقال حسن الحوسني الرئيس التنفيذي لشركة "بيانات" في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" إنه لا توجد تعرفة لاستخدام سيارات TXAIs في جزيرة ياس في الوقت الراهن، كوننا لا نزال في مرحلة اختبار التكنولوجيا والمركبات على أرض الواقع، مشيرًا إلى أنه عندما تنطلق العمليات التجارية ستكون تعرفة التنقل تنافسية وتتماشى مع واقع السوق.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة "بيانات" أن العناصر الرئيسية للمبادرة تتكون من السيارة بحد ذاتها مدعومة بمجموعة أجهزة الاستشعار المركبة فوق السيارة والتي تتيح قدرة الذكاء الجغرافي المكاني والذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية في الواجهة الخلفية حيث تعمل جميع العناصر لتمكين خدمة TXAI كسيارة أجرة ذاتية القيادة.

وأشار الحوسني إلى أن سكان أبوظبي يمكنهم الاستفادة حالياً من الخدمة المجانية خلال المرحلة التجريبية الجارية وطلب حجز الرحلة من خلال تطبيق TXAI وبمجرد تنزيل التطبيق يمكن اتباع التعليمات التي تظهر على الشاشة والقيام بزيارة أحد المواقع التسعة المحددة في جزيرة ياس لطلب رحلة.

وذكر الرئيس التنفيذي لشركة "بيانات" أن المرحلة الثانية من المبادرة تشمل زيادة عمليات نقل الركاب عبر تشغيل أكثر من 10 مركبات في مواقع متفرقة في مختلف أنحاء أبوظبي.. مشيرًا إلى أنه منذ انطلاق المرحلة التجريبية لم يتم تسجيل أي حوادث مرورية أو شكاوى من الركاب بشأن مسألة السلامة.

وقال الحوسني إن الأسطول الحالي من TXAIs يتكون بالكامل من سيارات كهربائية وهجينة والذي من شأنه أن يسهم في خفض الانبعاثات الكربونية مضيفا أنه يمكن للجمهور خلال المرحلة التجريبية الأولى التي من المقرر أن تنتهي في 23 ديسمبر الحالي حجز سيارات TXAI للتنقل بين تسعة مواقع محددة مسبقاً لتحميل وتنزيل الركاب في جزيرة ياس خلال المرحلة التجريبية وهي: "الاتحاد أرينا" ومرسى "ياس مارينا" وفندق "دبليو أبوظبي" و"عالم فيراري" و"ياس مول" و"آيكيا" و"عالم وارنر براذرز" و"ياس ووتروورلد" و"شاطىء ياس".

وتتمكن المركبات ذاتية القيادة من استشعار البيئة المحيطة بها والملاحة دون تدخل بشري وتعتمد على خوارزميات رسم الخرائط والبيانات التي تحصل عليها من أجهزة استشعار متعددة مدمجة بها لتحديد مسار الطريق، وتتضمن أجهزة الاستشعار النموذجية أنظمة تقنية أشبه بالرادار، ونظام رؤية مجسمة، ونظام تحديد المواقع الجغرافية "GPS"، ونظام التعرف البصري على الأشياء، ونظام تحديد الموقع في الوقت الحقيقي.