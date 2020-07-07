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بهدف الاطمئنان على سلامة الجميع.. الفيحاء يُجري فحص كورونا للمرة الثانية‬

استمرارًا للإجراءات الاحترازية المعتمدة بنادي الفيحاء، أُجري صباح اليوم الثلاثاء بمقر النادي، فحص وقائي عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) للمرة الثانية منذ عودة النشاط الرياضي بهدف الاطمئنان على سلامة جميع لاعبي الفريق ومنسوبي الأجهزة الإدارية والفنية والطبية والأجهزة المساندة المرتبطة بالفريق.

وذلك تحت إشراف إدارة الفريق الأول لكرة القدم، وبالتعاون مع مستشفى دلة.

من جانب آخر قرّر المدير الفني للفريق خورخي سيماو، إراحة اللاعبين اليوم الثلاثاء، وسيعاود الفريق تمارينه غدًا الأربعاء بمقر النادي، قبل الدخول في المعسكر التحضيري بمدينة الرياض، والذي يبدأ يوم الجمعة القادم؛ حيث سيخوض الفريق خلاله مباراتين ودّيّتين مع الشباب والمجزل.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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بهدف الاطمئنان على سلامة الجميع.. الفيحاء يُجري فحص كورونا للمرة الثانية‬
سبق

استمرارًا للإجراءات الاحترازية المعتمدة بنادي الفيحاء، أُجري صباح اليوم الثلاثاء بمقر النادي، فحص وقائي عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) للمرة الثانية منذ عودة النشاط الرياضي بهدف الاطمئنان على سلامة جميع لاعبي الفريق ومنسوبي الأجهزة الإدارية والفنية والطبية والأجهزة المساندة المرتبطة بالفريق.

وذلك تحت إشراف إدارة الفريق الأول لكرة القدم، وبالتعاون مع مستشفى دلة.

من جانب آخر قرّر المدير الفني للفريق خورخي سيماو، إراحة اللاعبين اليوم الثلاثاء، وسيعاود الفريق تمارينه غدًا الأربعاء بمقر النادي، قبل الدخول في المعسكر التحضيري بمدينة الرياض، والذي يبدأ يوم الجمعة القادم؛ حيث سيخوض الفريق خلاله مباراتين ودّيّتين مع الشباب والمجزل.

07 يوليو 2020 - 16 ذو القعدة 1441
05:49 PM

بهدف الاطمئنان على سلامة الجميع.. الفيحاء يُجري فحص كورونا للمرة الثانية‬

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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استمرارًا للإجراءات الاحترازية المعتمدة بنادي الفيحاء، أُجري صباح اليوم الثلاثاء بمقر النادي، فحص وقائي عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) للمرة الثانية منذ عودة النشاط الرياضي بهدف الاطمئنان على سلامة جميع لاعبي الفريق ومنسوبي الأجهزة الإدارية والفنية والطبية والأجهزة المساندة المرتبطة بالفريق.

وذلك تحت إشراف إدارة الفريق الأول لكرة القدم، وبالتعاون مع مستشفى دلة.

من جانب آخر قرّر المدير الفني للفريق خورخي سيماو، إراحة اللاعبين اليوم الثلاثاء، وسيعاود الفريق تمارينه غدًا الأربعاء بمقر النادي، قبل الدخول في المعسكر التحضيري بمدينة الرياض، والذي يبدأ يوم الجمعة القادم؛ حيث سيخوض الفريق خلاله مباراتين ودّيّتين مع الشباب والمجزل.

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