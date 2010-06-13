شاهد .. فيديو يرصد لحظة وقوع العدوان الإرهابي الحوثي بمطار أبها الدولي

المقطع كشف تعمد "الانقلابيين" استهداف المدنيين في جريمة حرب واضحة المعالم

رصد مقطع فيديو لحظات وقوع العمل الإرهابي الحوثي باستهداف المدنيين بمطار أبها الدولي، وكشف مقطع الفيديو عن تعمد الحوثيين استهداف المدنيين، وفي جريمة حرب واضحة المعالم.

وكانت قد كشفت صور من مطار أبها الدولي، جهود القوات العسكرية والأمنية أثناء مباشرتهم واقعة المحاولة الحوثية لتنفيذ العملية الإرهابية، التي استهدفت مطار أبها، وكشفت الصور عن مستوى التعامل السريع مع الحادث واحتوائه.

يُشار إلى أن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي؛ صرح بأنه عند الساعة (02:21) من صباح اليوم سقط مقذوف مُعادٍ (حوثي) بصالة القدوم بمطار أبها الدولي، الذي يمر من خلاله يوميًا آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين من جنسيات مختلفة.

وأوضح أن سقوط المقذوف -حتى إعداد وقت ذلك البيان- أدّى لإصابة (26) شخصًا مدنيًا من المسافرين ومن جنسيات مختلفة، من بينهم ثلاث نساء (يمنية، هندية، وسعودية) وطفلان سعوديان، وتمّ نقل ثماني حالات منها إلى المستشفى لتلقي العلاج من جرّاء إصابات متوسطة، وعلاج (18) حالة منها بالموقع؛ إصاباتهم طفيفة، ووجود بعض الأضرار المادية بصالة المطار.