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أسعار النفط ترتفع بنسبة 0.87%

برنت بلغ 58.25 دولارًا أمريكيًّا

ارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي "برنت" للتعاملات الفورية، صباح اليوم، بمقدار 0.50 بنسًا أو بنسبة 0.87% إلى 58.25 دولارًا أمريكيًّا.

وصعد سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة بمقدار 0.55 بنسًا أو بنسبة 1.06% إلى 52.60 دولارًا أمريكيًّا.

النفط أسعار النفط

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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أسعار النفط ترتفع بنسبة 0.87%
سبق

ارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي "برنت" للتعاملات الفورية، صباح اليوم، بمقدار 0.50 بنسًا أو بنسبة 0.87% إلى 58.25 دولارًا أمريكيًّا.

وصعد سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة بمقدار 0.55 بنسًا أو بنسبة 1.06% إلى 52.60 دولارًا أمريكيًّا.

19 فبراير 2020 - 25 جمادى الآخر 1441
12:01 PM

أسعار النفط ترتفع بنسبة 0.87%

برنت بلغ 58.25 دولارًا أمريكيًّا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - لندن
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ارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي "برنت" للتعاملات الفورية، صباح اليوم، بمقدار 0.50 بنسًا أو بنسبة 0.87% إلى 58.25 دولارًا أمريكيًّا.

وصعد سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة بمقدار 0.55 بنسًا أو بنسبة 1.06% إلى 52.60 دولارًا أمريكيًّا.

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