أسعار النفط ترتفع بنسبة 0.87%
برنت بلغ 58.25 دولارًا أمريكيًّا
ارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي "برنت" للتعاملات الفورية، صباح اليوم، بمقدار 0.50 بنسًا أو بنسبة 0.87% إلى 58.25 دولارًا أمريكيًّا.
وصعد سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة بمقدار 0.55 بنسًا أو بنسبة 1.06% إلى 52.60 دولارًا أمريكيًّا.
النفط
أسعار النفط
أسعار النفط ترتفع بنسبة 0.87%
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2020-02-19
ارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي "برنت" للتعاملات الفورية، صباح اليوم، بمقدار 0.50 بنسًا أو بنسبة 0.87% إلى 58.25 دولارًا أمريكيًّا.
وصعد سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة بمقدار 0.55 بنسًا أو بنسبة 1.06% إلى 52.60 دولارًا أمريكيًّا.
19 فبراير 2020 - 25 جمادى الآخر 1441
12:01 PM
أسعار النفط ترتفع بنسبة 0.87%
برنت بلغ 58.25 دولارًا أمريكيًّا
ارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي "برنت" للتعاملات الفورية، صباح اليوم، بمقدار 0.50 بنسًا أو بنسبة 0.87% إلى 58.25 دولارًا أمريكيًّا.
وصعد سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة بمقدار 0.55 بنسًا أو بنسبة 1.06% إلى 52.60 دولارًا أمريكيًّا.