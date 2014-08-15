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وزير الحرس الوطني يهنئ القيادة بمناسبة نجاح موسم الحج هذا العام

أكد أن السعودية أثبتت للعالم قدرتها على خدمة ضيوف الرحمن بأكمل وجه

رفع الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، وزير الحرس الوطني، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ على ما تحقق من نجاح كبير لحج هذا العام 1440هـ بفضل الله - عز وجل -، ثم بما يوليه خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ـ أيدهما الله ـ من اهتمام بالغ ومتابعة مباشرة لتكامل جميع الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، التي مكنتهم من أداء هذه الفريضة العظيمة بيُسر وسهولة وراحة واطمئنان.

وقال الأمير عبدالله بن بندر: "إن المتابعة الدائمة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظه الله ـ، كان لها - بعد توفيق الله - أكبر الأثر فيما تحقق من نجاح كبير لحج هذا العام على جميع الأصعدة. مؤكدًا أن السعودية أثبتت للعالم أجمع قدرتها على القيام بخدمة ضيوف الرحمن على أكمل وجه معتمدة بعد الله على سواعد أبنائها في جميع أجهزة الدولة المختلفة للقيام بهذه الرسالة العظيمة التي تفتخر بها السعودية قيادة وشعبًا.

وأضاف: وزارة الحرس الوطني تنفيذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة - أيدها الله - تتشرف كل عام بمشاركتها في خدمة ضيوف الرحمن، وأداء رسالتها وواجباتها على الوجه الأكمل، سواء في الجوانب الأمنية والتنظيمية، أو الجوانب الصحية والإرشادية.

وسأل الأمير عبدالله بندر في ختام تصريحه الله - عز وجل - أن يحفظ على بلادنا أمنها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.

موسم الحج لعام 1440هـ الحج 1440هـ الحج

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الحرس الوطني يهنئ القيادة بمناسبة نجاح موسم الحج هذا العام
سبق

رفع الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، وزير الحرس الوطني، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ على ما تحقق من نجاح كبير لحج هذا العام 1440هـ بفضل الله - عز وجل -، ثم بما يوليه خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ـ أيدهما الله ـ من اهتمام بالغ ومتابعة مباشرة لتكامل جميع الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، التي مكنتهم من أداء هذه الفريضة العظيمة بيُسر وسهولة وراحة واطمئنان.

وقال الأمير عبدالله بن بندر: "إن المتابعة الدائمة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظه الله ـ، كان لها - بعد توفيق الله - أكبر الأثر فيما تحقق من نجاح كبير لحج هذا العام على جميع الأصعدة. مؤكدًا أن السعودية أثبتت للعالم أجمع قدرتها على القيام بخدمة ضيوف الرحمن على أكمل وجه معتمدة بعد الله على سواعد أبنائها في جميع أجهزة الدولة المختلفة للقيام بهذه الرسالة العظيمة التي تفتخر بها السعودية قيادة وشعبًا.

وأضاف: وزارة الحرس الوطني تنفيذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة - أيدها الله - تتشرف كل عام بمشاركتها في خدمة ضيوف الرحمن، وأداء رسالتها وواجباتها على الوجه الأكمل، سواء في الجوانب الأمنية والتنظيمية، أو الجوانب الصحية والإرشادية.

وسأل الأمير عبدالله بندر في ختام تصريحه الله - عز وجل - أن يحفظ على بلادنا أمنها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.

14 أغسطس 2019 - 13 ذو الحجة 1440
11:34 PM
اخر تعديل
15 أغسطس 2019 - 14 ذو الحجة 1440
02:03 AM

وزير الحرس الوطني يهنئ القيادة بمناسبة نجاح موسم الحج هذا العام

أكد أن السعودية أثبتت للعالم قدرتها على خدمة ضيوف الرحمن بأكمل وجه

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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رفع الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، وزير الحرس الوطني، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ على ما تحقق من نجاح كبير لحج هذا العام 1440هـ بفضل الله - عز وجل -، ثم بما يوليه خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ـ أيدهما الله ـ من اهتمام بالغ ومتابعة مباشرة لتكامل جميع الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، التي مكنتهم من أداء هذه الفريضة العظيمة بيُسر وسهولة وراحة واطمئنان.

وقال الأمير عبدالله بن بندر: "إن المتابعة الدائمة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظه الله ـ، كان لها - بعد توفيق الله - أكبر الأثر فيما تحقق من نجاح كبير لحج هذا العام على جميع الأصعدة. مؤكدًا أن السعودية أثبتت للعالم أجمع قدرتها على القيام بخدمة ضيوف الرحمن على أكمل وجه معتمدة بعد الله على سواعد أبنائها في جميع أجهزة الدولة المختلفة للقيام بهذه الرسالة العظيمة التي تفتخر بها السعودية قيادة وشعبًا.

وأضاف: وزارة الحرس الوطني تنفيذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة - أيدها الله - تتشرف كل عام بمشاركتها في خدمة ضيوف الرحمن، وأداء رسالتها وواجباتها على الوجه الأكمل، سواء في الجوانب الأمنية والتنظيمية، أو الجوانب الصحية والإرشادية.

وسأل الأمير عبدالله بندر في ختام تصريحه الله - عز وجل - أن يحفظ على بلادنا أمنها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.

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