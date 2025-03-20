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شرطة الرياض تتعرَّف على مُفجّري الصرّاف الآلي .. قبضت على 5 ويجري استرداد 6

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري؛ بأنه بالإشارة إلى الجريمة التي تمّت مباشرتها بتاريخ 20 / 6 / 1441هـ، عن تعرُّض جهاز صرف آلي تابع للبنك العربي بحي الجزيرة- جنوبي مدينة الرياض، لعملية تفجير وسرقة مبالغ نقدية منه بلغت (1.400) مليون ريال، وذلك بأسلوب إجرامي احترافي حرص الجناة من خلاله على تنفيذ جريمتهم بأقصى سرعة دون ترك أيّ أثرٍ يدل عليهم، فقد أسفرت التحقيقات الأمنية والتحريات وإجراءات البحث والاستدلال، التي باشرها فريق أمني متخصّص بالبحث الجنائي فور استكمال إجراءات الضبط الجنائي للجريمة - بتوفيق الله - عن تحديد هوية المتورّطين في التخطيط للجريمة وتنفيذها وعددهم (11) متهماً؛ بينهم (4) من الجنسية المصرية؛ تمكن أحدهم من مغادرة المملكة وتهريب نصف مليون ريال من الأموال المسروقة، و (4) من جنسيات بلغارية وروسية ومولدوفية، غادروا المملكة بعد تنفيذ الجريمة بساعات، و (2) سعوديان؛ أحدهما يوجد بدولة شقيقة، ومتهم واحد من الجنسية اليمنية، وتمّ القبض على (5) متهمين وبحوزتهم المركبة والأدوات، المستخدمة في الجريمة، ومبلغ (700) ألف ريال من المبالغ المسروقة، حيث جرى توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، ولا تزال الجهات المختصة تعمل على استرداد الموجودين خارج المملكة من الجناة وعددهم (6) متهمين، واستعادة الأموال التي تمكّنوا من تهريبها معهم.

الرياض شرطة الرياض مُفجّري الصرّاف الآلي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شرطة الرياض تتعرَّف على مُفجّري الصرّاف الآلي .. قبضت على 5 ويجري استرداد 6
سبق

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري؛ بأنه بالإشارة إلى الجريمة التي تمّت مباشرتها بتاريخ 20 / 6 / 1441هـ، عن تعرُّض جهاز صرف آلي تابع للبنك العربي بحي الجزيرة- جنوبي مدينة الرياض، لعملية تفجير وسرقة مبالغ نقدية منه بلغت (1.400) مليون ريال، وذلك بأسلوب إجرامي احترافي حرص الجناة من خلاله على تنفيذ جريمتهم بأقصى سرعة دون ترك أيّ أثرٍ يدل عليهم، فقد أسفرت التحقيقات الأمنية والتحريات وإجراءات البحث والاستدلال، التي باشرها فريق أمني متخصّص بالبحث الجنائي فور استكمال إجراءات الضبط الجنائي للجريمة - بتوفيق الله - عن تحديد هوية المتورّطين في التخطيط للجريمة وتنفيذها وعددهم (11) متهماً؛ بينهم (4) من الجنسية المصرية؛ تمكن أحدهم من مغادرة المملكة وتهريب نصف مليون ريال من الأموال المسروقة، و (4) من جنسيات بلغارية وروسية ومولدوفية، غادروا المملكة بعد تنفيذ الجريمة بساعات، و (2) سعوديان؛ أحدهما يوجد بدولة شقيقة، ومتهم واحد من الجنسية اليمنية، وتمّ القبض على (5) متهمين وبحوزتهم المركبة والأدوات، المستخدمة في الجريمة، ومبلغ (700) ألف ريال من المبالغ المسروقة، حيث جرى توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، ولا تزال الجهات المختصة تعمل على استرداد الموجودين خارج المملكة من الجناة وعددهم (6) متهمين، واستعادة الأموال التي تمكّنوا من تهريبها معهم.

20 مارس 2020 - 25 رجب 1441
01:30 PM

شرطة الرياض تتعرَّف على مُفجّري الصرّاف الآلي .. قبضت على 5 ويجري استرداد 6

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عبدالله البرقاوي - الرياض
4
3,636

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري؛ بأنه بالإشارة إلى الجريمة التي تمّت مباشرتها بتاريخ 20 / 6 / 1441هـ، عن تعرُّض جهاز صرف آلي تابع للبنك العربي بحي الجزيرة- جنوبي مدينة الرياض، لعملية تفجير وسرقة مبالغ نقدية منه بلغت (1.400) مليون ريال، وذلك بأسلوب إجرامي احترافي حرص الجناة من خلاله على تنفيذ جريمتهم بأقصى سرعة دون ترك أيّ أثرٍ يدل عليهم، فقد أسفرت التحقيقات الأمنية والتحريات وإجراءات البحث والاستدلال، التي باشرها فريق أمني متخصّص بالبحث الجنائي فور استكمال إجراءات الضبط الجنائي للجريمة - بتوفيق الله - عن تحديد هوية المتورّطين في التخطيط للجريمة وتنفيذها وعددهم (11) متهماً؛ بينهم (4) من الجنسية المصرية؛ تمكن أحدهم من مغادرة المملكة وتهريب نصف مليون ريال من الأموال المسروقة، و (4) من جنسيات بلغارية وروسية ومولدوفية، غادروا المملكة بعد تنفيذ الجريمة بساعات، و (2) سعوديان؛ أحدهما يوجد بدولة شقيقة، ومتهم واحد من الجنسية اليمنية، وتمّ القبض على (5) متهمين وبحوزتهم المركبة والأدوات، المستخدمة في الجريمة، ومبلغ (700) ألف ريال من المبالغ المسروقة، حيث جرى توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، ولا تزال الجهات المختصة تعمل على استرداد الموجودين خارج المملكة من الجناة وعددهم (6) متهمين، واستعادة الأموال التي تمكّنوا من تهريبها معهم.

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