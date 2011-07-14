عملية خاصة تقضي على "العقل الاقتصادي" لـ"داعش"

أكبر ممولي التنظيم والمسؤول عن بيع وتهريب النفط

قتلت قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، اليوم (السبت) ثابت صبحي فهد الأحمد أحد قادة تنظيم "داعش" الإرهابي، الذي وصفته بأنه "العقل الاقتصادي" للتنظيم.

أفادت قسد في بيان نقلته قناة "الحرة" بأن "قواتها الخاصة بالتعاون مع قوات التحالف الدولي تمكنت من قتل الإرهابي ثابت صبحي فهد الأحمد، القيادي في داعش في منطقة الصور بريف دير الزور".

وأشارت "قسد" إلى أن القوات المشاركة في العملية حاولت إلقاء القبض على "الأحمد" حيًا، إلا أنه لم يمتثل لأوامر الاستسلام وأطلق النار على عناصر "قسد" فردوا عليه بالمثل ما أدى ذلك إلى مصرعه على الفور.

وذكرت القوات أن "الأحمد"، كان واحدًا من أكبر ممولي "داعش" والمسؤول عن بيع النفط وتهريبه ويعد العقل الاقتصادي للتنظيم الإرهابي.