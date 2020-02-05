"نوح" للمرتبة "11" بوزارة التجارة

صدرت موافقة وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، على ترقية أنس بن أحمد نوح، إلى المرتبة "11" بوزارة التجارة.

ويُعد "نوح" الذي يشغل حاليًا منصب مدير عام فرع وزارة التجارة والاستثمار بالعاصمة المقدسة، أحد الكفاءات الوطنية التي أثبتت وجودها وإخلاصها على رأس العمل.

وعبّر "نوح" عن عميق سعادته، مقدمًا شكره لوزير التجارة ومدير عام الموارد البشرية بالوزارة على هذه الثقة الغالية والكريمة، واعدًا بأن تكون محفزًا لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة هذا الوطن المعطاء وتحقيق أهداف رؤية 2030.