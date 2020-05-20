سلطنة عمان تسجل 372 إصابة جديدة بكورونا
ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 6043 حالة
سجلت سلطنة عمان 372 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد 19)؛ ليرتفع عدد الإصابات إلى 6043.
وأوضحت وزارة الصحة العمانية في بيان لها اليوم، أن 152 حالة من الحالات المسجلة لعمانيين، و220 حالة لغير العمانيين؛ فيما بلغ عدد الوفيات 27 حالة؛ مشيرة إلى تماثل 1661 حالة للشفاء.
عمان
فيروس كورونا الجديد
سلطنة عمان تسجل 372 إصابة جديدة بكورونا
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2020-05-20
سجلت سلطنة عمان 372 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد 19)؛ ليرتفع عدد الإصابات إلى 6043.
وأوضحت وزارة الصحة العمانية في بيان لها اليوم، أن 152 حالة من الحالات المسجلة لعمانيين، و220 حالة لغير العمانيين؛ فيما بلغ عدد الوفيات 27 حالة؛ مشيرة إلى تماثل 1661 حالة للشفاء.
20 مايو 2020 - 27 رمضان 1441
02:07 PM
سلطنة عمان تسجل 372 إصابة جديدة بكورونا
ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 6043 حالة
سجلت سلطنة عمان 372 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد 19)؛ ليرتفع عدد الإصابات إلى 6043.
وأوضحت وزارة الصحة العمانية في بيان لها اليوم، أن 152 حالة من الحالات المسجلة لعمانيين، و220 حالة لغير العمانيين؛ فيما بلغ عدد الوفيات 27 حالة؛ مشيرة إلى تماثل 1661 حالة للشفاء.