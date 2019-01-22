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المملكة تترأس اجتماع فريق خبراء أمن الطيران

بهدف اعتماد الأنشطة والبرامج خلال 2022م

ترأست المملكة العربية السعودية ممثلة بالهيئة العامة للطيران المدني اجتماع فريق خبراء أمن الطيران ضمن البرنامج التعاوني لأمن الطيران بالشرق الأوسط، الذي استضافته يومي 19 -20 يناير الجاري، بهدف اعتماد أنشطة وبرامج أمن الطيران خلال العام 2022م.

وشارك في الاجتماع ممثلو عدد من الدول الأعضاء في البرنامج التعاوني لأمن الطيران في الشرق الأوسط، وممثلون من منظمة الطيران المدني الدولي "إيكاو"، كما شهد الاجتماع حضور ممثلي دول: المملكة العربية السعودية، والسودان، والأردن، والدول المراقبة وهي: دولة قطر، وجمهورية مصر العربية، كما حضرت مديرة أمن الطيران بالمكتب الإقليمي لمنظمة الإيكاو بالشرق الأوسط.

وأشاد الحضور بالإنجازات التي تم تحقيقها في البرنامج التعاوني لأمن الطيران في الشرق الأوسط، والدور الريادي الذي تقوده المملكة في مجال أمن الطيران في المنطقة، والدعم المستمر للدول لتعزيز أمن وحماية الطيران المدني من أفعال التدخل غير المشروع.

يذكر أن المملكة تستضيف البرنامج الذي يحظى بدعم سخي من حكومة خادم الحرمين الشريفين ويهدف لتقديم أوجه الدعم الفني وبناء القدرات في مجال أمن الطيران المدني من خلال وضع البرامج والأنشطة الرامية لتحقيق أهداف البرنامج.

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المملكة تترأس اجتماع فريق خبراء أمن الطيران
سبق

ترأست المملكة العربية السعودية ممثلة بالهيئة العامة للطيران المدني اجتماع فريق خبراء أمن الطيران ضمن البرنامج التعاوني لأمن الطيران بالشرق الأوسط، الذي استضافته يومي 19 -20 يناير الجاري، بهدف اعتماد أنشطة وبرامج أمن الطيران خلال العام 2022م.

وشارك في الاجتماع ممثلو عدد من الدول الأعضاء في البرنامج التعاوني لأمن الطيران في الشرق الأوسط، وممثلون من منظمة الطيران المدني الدولي "إيكاو"، كما شهد الاجتماع حضور ممثلي دول: المملكة العربية السعودية، والسودان، والأردن، والدول المراقبة وهي: دولة قطر، وجمهورية مصر العربية، كما حضرت مديرة أمن الطيران بالمكتب الإقليمي لمنظمة الإيكاو بالشرق الأوسط.

وأشاد الحضور بالإنجازات التي تم تحقيقها في البرنامج التعاوني لأمن الطيران في الشرق الأوسط، والدور الريادي الذي تقوده المملكة في مجال أمن الطيران في المنطقة، والدعم المستمر للدول لتعزيز أمن وحماية الطيران المدني من أفعال التدخل غير المشروع.

يذكر أن المملكة تستضيف البرنامج الذي يحظى بدعم سخي من حكومة خادم الحرمين الشريفين ويهدف لتقديم أوجه الدعم الفني وبناء القدرات في مجال أمن الطيران المدني من خلال وضع البرامج والأنشطة الرامية لتحقيق أهداف البرنامج.

22 يناير 2022 - 19 جمادى الآخر 1443
04:31 PM

المملكة تترأس اجتماع فريق خبراء أمن الطيران

بهدف اعتماد الأنشطة والبرامج خلال 2022م

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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ترأست المملكة العربية السعودية ممثلة بالهيئة العامة للطيران المدني اجتماع فريق خبراء أمن الطيران ضمن البرنامج التعاوني لأمن الطيران بالشرق الأوسط، الذي استضافته يومي 19 -20 يناير الجاري، بهدف اعتماد أنشطة وبرامج أمن الطيران خلال العام 2022م.

وشارك في الاجتماع ممثلو عدد من الدول الأعضاء في البرنامج التعاوني لأمن الطيران في الشرق الأوسط، وممثلون من منظمة الطيران المدني الدولي "إيكاو"، كما شهد الاجتماع حضور ممثلي دول: المملكة العربية السعودية، والسودان، والأردن، والدول المراقبة وهي: دولة قطر، وجمهورية مصر العربية، كما حضرت مديرة أمن الطيران بالمكتب الإقليمي لمنظمة الإيكاو بالشرق الأوسط.

وأشاد الحضور بالإنجازات التي تم تحقيقها في البرنامج التعاوني لأمن الطيران في الشرق الأوسط، والدور الريادي الذي تقوده المملكة في مجال أمن الطيران في المنطقة، والدعم المستمر للدول لتعزيز أمن وحماية الطيران المدني من أفعال التدخل غير المشروع.

يذكر أن المملكة تستضيف البرنامج الذي يحظى بدعم سخي من حكومة خادم الحرمين الشريفين ويهدف لتقديم أوجه الدعم الفني وبناء القدرات في مجال أمن الطيران المدني من خلال وضع البرامج والأنشطة الرامية لتحقيق أهداف البرنامج.

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