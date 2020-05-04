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في تنبيه لـ"الأرصاد": أمطار وتساقط البرد وجريان السيول بمنطقة عسير

تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة وتدني الرؤية

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة وتدني الرؤية، وتساقط البرد وجريان السيول.
وتستمر الحالة الجوية حتى الساعة الـ9 مساءً -بمشيئة الله- وتشمل مدينة أبها وضواحيها، ومحافظات خميس مشيط وأحد رفيدة والبرك والحرجة والمجاردة والنماص وبارق وبلقرن وبيشة وتثليث وتنومة وطريب ورجال ألمع وسراة عبيدة وظهران الجنوب ومحايل عسير.

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في تنبيه لـ"الأرصاد": أمطار وتساقط البرد وجريان السيول بمنطقة عسير
سبق

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة وتدني الرؤية، وتساقط البرد وجريان السيول.
وتستمر الحالة الجوية حتى الساعة الـ9 مساءً -بمشيئة الله- وتشمل مدينة أبها وضواحيها، ومحافظات خميس مشيط وأحد رفيدة والبرك والحرجة والمجاردة والنماص وبارق وبلقرن وبيشة وتثليث وتنومة وطريب ورجال ألمع وسراة عبيدة وظهران الجنوب ومحايل عسير.

04 مايو 2020 - 11 رمضان 1441
02:12 PM

في تنبيه لـ"الأرصاد": أمطار وتساقط البرد وجريان السيول بمنطقة عسير

تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة وتدني الرؤية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - أبها
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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة وتدني الرؤية، وتساقط البرد وجريان السيول.
وتستمر الحالة الجوية حتى الساعة الـ9 مساءً -بمشيئة الله- وتشمل مدينة أبها وضواحيها، ومحافظات خميس مشيط وأحد رفيدة والبرك والحرجة والمجاردة والنماص وبارق وبلقرن وبيشة وتثليث وتنومة وطريب ورجال ألمع وسراة عبيدة وظهران الجنوب ومحايل عسير.

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