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متحدث "النقل" لـ"سبق": نقل البضائع ليس محصورًا بالشاحنات ويشمل جميع المركبات المرخصة

أكد ياسر المسفر، المتحدث الرسمي باسم وزارة النقل، أن نقل البضائع في مشروع لائحة توجيه مركبات نقل البضائع ليس محصورًا فقط بالشاحنات دون غيرها، بل يشمل جميع المركبات.

جاء ذلك في رده على استفسار "سبق" خلال مشاركته في المؤتمر الصحفي المشترك للإيجاز اليومي للكشف عن مستجدات فيروس كورونا بالسعودية أمس الأحد.

وقال متحدث وزارة النقل حول ما إذا كان نشاط نقل البضائع يجب أن يشمل جميع البضائع، ونقلها محصورًا بالشاحنات أم جميع المركبات في اللائحة التي أعلنتها الوزارة مؤخرًا: نقل البضائع يشمل جميع البضائع، سواء مواد أو سلعًا غير محظورة. ونقلها مشمول في لائحة نقل البضائع عبر أي وسيلة نقل مرخصة من الهيئة العامة للنقل. فحين حصلت الوسيلة على ترخيص تعتبر ضمن هذه اللائحة.

وأشار إلى أن لائحة نقل البضائع تنظِّم فقط عمل المنشأة؛ فهي وسيلة وسيطة بين الناقل والمستفيد، وبأنواع المركبات كافة، وليس لها حد معيَّن.

المتحدث الرسمي باسم وزارة النقل نقل البضائع

الرئيسية/ المملكة / محليات

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متحدث "النقل" لـ"سبق": نقل البضائع ليس محصورًا بالشاحنات ويشمل جميع المركبات المرخصة
سبق

أكد ياسر المسفر، المتحدث الرسمي باسم وزارة النقل، أن نقل البضائع في مشروع لائحة توجيه مركبات نقل البضائع ليس محصورًا فقط بالشاحنات دون غيرها، بل يشمل جميع المركبات.

جاء ذلك في رده على استفسار "سبق" خلال مشاركته في المؤتمر الصحفي المشترك للإيجاز اليومي للكشف عن مستجدات فيروس كورونا بالسعودية أمس الأحد.

وقال متحدث وزارة النقل حول ما إذا كان نشاط نقل البضائع يجب أن يشمل جميع البضائع، ونقلها محصورًا بالشاحنات أم جميع المركبات في اللائحة التي أعلنتها الوزارة مؤخرًا: نقل البضائع يشمل جميع البضائع، سواء مواد أو سلعًا غير محظورة. ونقلها مشمول في لائحة نقل البضائع عبر أي وسيلة نقل مرخصة من الهيئة العامة للنقل. فحين حصلت الوسيلة على ترخيص تعتبر ضمن هذه اللائحة.

وأشار إلى أن لائحة نقل البضائع تنظِّم فقط عمل المنشأة؛ فهي وسيلة وسيطة بين الناقل والمستفيد، وبأنواع المركبات كافة، وليس لها حد معيَّن.

11 مايو 2020 - 18 رمضان 1441
01:54 AM

متحدث "النقل" لـ"سبق": نقل البضائع ليس محصورًا بالشاحنات ويشمل جميع المركبات المرخصة

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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أكد ياسر المسفر، المتحدث الرسمي باسم وزارة النقل، أن نقل البضائع في مشروع لائحة توجيه مركبات نقل البضائع ليس محصورًا فقط بالشاحنات دون غيرها، بل يشمل جميع المركبات.

جاء ذلك في رده على استفسار "سبق" خلال مشاركته في المؤتمر الصحفي المشترك للإيجاز اليومي للكشف عن مستجدات فيروس كورونا بالسعودية أمس الأحد.

وقال متحدث وزارة النقل حول ما إذا كان نشاط نقل البضائع يجب أن يشمل جميع البضائع، ونقلها محصورًا بالشاحنات أم جميع المركبات في اللائحة التي أعلنتها الوزارة مؤخرًا: نقل البضائع يشمل جميع البضائع، سواء مواد أو سلعًا غير محظورة. ونقلها مشمول في لائحة نقل البضائع عبر أي وسيلة نقل مرخصة من الهيئة العامة للنقل. فحين حصلت الوسيلة على ترخيص تعتبر ضمن هذه اللائحة.

وأشار إلى أن لائحة نقل البضائع تنظِّم فقط عمل المنشأة؛ فهي وسيلة وسيطة بين الناقل والمستفيد، وبأنواع المركبات كافة، وليس لها حد معيَّن.

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