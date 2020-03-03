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رئيس "يويفا": كورونا لن تؤثر على كأس أوروبا 2020

أعرب السلوفيني ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، الثلاثاء؛ عن ثقته بقدرة اتحاده على التعامل مع أسوأ السيناريوهات المحتملة فيما يتعلق بتأثير فيروس كورونا المستجد على نهائيات كأس أوروبا 2020، في ظل مساعي القارة العجوز للحد من انتشاره.

ألقى وباء كوفيد-19 بظلاله على العالم حيث ظهر حتى الآن في 76 بلدًا، وأودى بحياة أكثر من ثلاثة آلاف شخص؛ حيث تعتبر إيطاليا البلد الأكثر تضرراً أوروبياً.

الملعب الأولمبي في العاصمة روما هو أحد الملاعب المضيفة للمسابقة القارية التي ستقام في 12 بلدًا مختلفًا بين 12 يونيو و12 يوليو.

وقال تشيفرين خلال مؤتمر صحافي في أمستردام، على هامش استضافة العاصمة الهولندية لكونغرس الاتحاد: "لا تعرفون المخاوف التي تراودنا عندما ننظم بطولة كبرى.

لدينا مخاوف أمنية، مخاوف من عدم الاستقرار السياسي، وأحد المخاوف هو أيضًا الفيروس، ونحن نتعامل معه وواثقون أننا قادرون على التعامل معه.

ودعا تشيفرين المنظمين لئلا يفكروا بالسيناريوهات السوداء، سيكون هناك وقت لذلك لاحقًا.

كأس أوروبا 2020 فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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رئيس "يويفا": كورونا لن تؤثر على كأس أوروبا 2020
سبق

أعرب السلوفيني ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، الثلاثاء؛ عن ثقته بقدرة اتحاده على التعامل مع أسوأ السيناريوهات المحتملة فيما يتعلق بتأثير فيروس كورونا المستجد على نهائيات كأس أوروبا 2020، في ظل مساعي القارة العجوز للحد من انتشاره.

ألقى وباء كوفيد-19 بظلاله على العالم حيث ظهر حتى الآن في 76 بلدًا، وأودى بحياة أكثر من ثلاثة آلاف شخص؛ حيث تعتبر إيطاليا البلد الأكثر تضرراً أوروبياً.

الملعب الأولمبي في العاصمة روما هو أحد الملاعب المضيفة للمسابقة القارية التي ستقام في 12 بلدًا مختلفًا بين 12 يونيو و12 يوليو.

وقال تشيفرين خلال مؤتمر صحافي في أمستردام، على هامش استضافة العاصمة الهولندية لكونغرس الاتحاد: "لا تعرفون المخاوف التي تراودنا عندما ننظم بطولة كبرى.

لدينا مخاوف أمنية، مخاوف من عدم الاستقرار السياسي، وأحد المخاوف هو أيضًا الفيروس، ونحن نتعامل معه وواثقون أننا قادرون على التعامل معه.

ودعا تشيفرين المنظمين لئلا يفكروا بالسيناريوهات السوداء، سيكون هناك وقت لذلك لاحقًا.

03 مارس 2020 - 8 رجب 1441
08:55 PM

رئيس "يويفا": كورونا لن تؤثر على كأس أوروبا 2020

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعرب السلوفيني ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، الثلاثاء؛ عن ثقته بقدرة اتحاده على التعامل مع أسوأ السيناريوهات المحتملة فيما يتعلق بتأثير فيروس كورونا المستجد على نهائيات كأس أوروبا 2020، في ظل مساعي القارة العجوز للحد من انتشاره.

ألقى وباء كوفيد-19 بظلاله على العالم حيث ظهر حتى الآن في 76 بلدًا، وأودى بحياة أكثر من ثلاثة آلاف شخص؛ حيث تعتبر إيطاليا البلد الأكثر تضرراً أوروبياً.

الملعب الأولمبي في العاصمة روما هو أحد الملاعب المضيفة للمسابقة القارية التي ستقام في 12 بلدًا مختلفًا بين 12 يونيو و12 يوليو.

وقال تشيفرين خلال مؤتمر صحافي في أمستردام، على هامش استضافة العاصمة الهولندية لكونغرس الاتحاد: "لا تعرفون المخاوف التي تراودنا عندما ننظم بطولة كبرى.

لدينا مخاوف أمنية، مخاوف من عدم الاستقرار السياسي، وأحد المخاوف هو أيضًا الفيروس، ونحن نتعامل معه وواثقون أننا قادرون على التعامل معه.

ودعا تشيفرين المنظمين لئلا يفكروا بالسيناريوهات السوداء، سيكون هناك وقت لذلك لاحقًا.

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