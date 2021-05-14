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اختتام ثاني منافسات بطولة "لاعبون بلا حدود"

بمشاركة نخبة من أفضل محترفي العالم

اختتمت ثاني منافسات ألقاب بطولة "لاعبون بلا حدود" عبر لعبة Rainbow Six: Siege التي ينظمها الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية بالتعاون مع الشريك التقني ESL ، وبمشاركة نخبة من أفضل محترفي العالم في جميع الدول.

وكان النهائي عن منطقة الشرق الأوسط قد جمع فريقين سعوديين حين تمكن فريق "ذا ألتيمتس" من التغلب على فريق "أوش تك واريورز" وحسم المواجهة بالفوز بنتيجة (2-0)، في حين حقق فريق "فيز كلان" البرازيلي لقب منطقة أمريكا اللاتينية، وانتزع فريق "أوكسجين إي سبورت" لقب منطقة أمريكا الشمالية، وأنهى الفريق الياباني "سايكلوبس" منافسات اللعبة الشهيرة بتحقيقه للقب منطقة آسيا والمحيط الهادي.

وتماشيًا مع الهدف السامي لبطولة "لاعبون بلا حدود"، فقد تبرعت الفرق الأربعة بجوائزها للمؤسسات الخيرية العالمية لمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث بلغت جوائز منافسات لعبة Rainbow Six: Siege 1,5 مليون دولار ليصبح مجموع المبالغ المصروفة خلال منافسات محترفي العالم حتى الآن 3 ملايين دولار توزعت لصالح مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ومنظمة "اليونيسيف"، والهيئة الطبية الدولية"، إضافة إلى التحالف العالمي للقاحات والتحصين"، ودايركت ريليف" والاتحاد الدولي للاتصالات".

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اختتام ثاني منافسات بطولة "لاعبون بلا حدود"
سبق

اختتمت ثاني منافسات ألقاب بطولة "لاعبون بلا حدود" عبر لعبة Rainbow Six: Siege التي ينظمها الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية بالتعاون مع الشريك التقني ESL ، وبمشاركة نخبة من أفضل محترفي العالم في جميع الدول.

وكان النهائي عن منطقة الشرق الأوسط قد جمع فريقين سعوديين حين تمكن فريق "ذا ألتيمتس" من التغلب على فريق "أوش تك واريورز" وحسم المواجهة بالفوز بنتيجة (2-0)، في حين حقق فريق "فيز كلان" البرازيلي لقب منطقة أمريكا اللاتينية، وانتزع فريق "أوكسجين إي سبورت" لقب منطقة أمريكا الشمالية، وأنهى الفريق الياباني "سايكلوبس" منافسات اللعبة الشهيرة بتحقيقه للقب منطقة آسيا والمحيط الهادي.

وتماشيًا مع الهدف السامي لبطولة "لاعبون بلا حدود"، فقد تبرعت الفرق الأربعة بجوائزها للمؤسسات الخيرية العالمية لمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث بلغت جوائز منافسات لعبة Rainbow Six: Siege 1,5 مليون دولار ليصبح مجموع المبالغ المصروفة خلال منافسات محترفي العالم حتى الآن 3 ملايين دولار توزعت لصالح مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ومنظمة "اليونيسيف"، والهيئة الطبية الدولية"، إضافة إلى التحالف العالمي للقاحات والتحصين"، ودايركت ريليف" والاتحاد الدولي للاتصالات".

13 مايو 2020 - 20 رمضان 1441
11:25 PM

اختتام ثاني منافسات بطولة "لاعبون بلا حدود"

بمشاركة نخبة من أفضل محترفي العالم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اختتمت ثاني منافسات ألقاب بطولة "لاعبون بلا حدود" عبر لعبة Rainbow Six: Siege التي ينظمها الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية بالتعاون مع الشريك التقني ESL ، وبمشاركة نخبة من أفضل محترفي العالم في جميع الدول.

وكان النهائي عن منطقة الشرق الأوسط قد جمع فريقين سعوديين حين تمكن فريق "ذا ألتيمتس" من التغلب على فريق "أوش تك واريورز" وحسم المواجهة بالفوز بنتيجة (2-0)، في حين حقق فريق "فيز كلان" البرازيلي لقب منطقة أمريكا اللاتينية، وانتزع فريق "أوكسجين إي سبورت" لقب منطقة أمريكا الشمالية، وأنهى الفريق الياباني "سايكلوبس" منافسات اللعبة الشهيرة بتحقيقه للقب منطقة آسيا والمحيط الهادي.

وتماشيًا مع الهدف السامي لبطولة "لاعبون بلا حدود"، فقد تبرعت الفرق الأربعة بجوائزها للمؤسسات الخيرية العالمية لمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث بلغت جوائز منافسات لعبة Rainbow Six: Siege 1,5 مليون دولار ليصبح مجموع المبالغ المصروفة خلال منافسات محترفي العالم حتى الآن 3 ملايين دولار توزعت لصالح مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ومنظمة "اليونيسيف"، والهيئة الطبية الدولية"، إضافة إلى التحالف العالمي للقاحات والتحصين"، ودايركت ريليف" والاتحاد الدولي للاتصالات".

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