صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان الرائد نايف حكمي؛ بأن الجهات الأمنية بمحافظة صبيا تمكّنت من القبض على مواطنٍ في العقد الرابع من العمر، قام بسكب مادة قابلة للاشتعال على مركبة مواطن آخر، وأضرم النار فيها، والهروب من الموقع، وجرى توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقه، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.
جازان.. القبض على مواطن أضرم النار بمركبة مواطن آخر
بعد أن سكب مادة قابلة للاشتعال على السيارة
صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان الرائد نايف حكمي؛ بأن الجهات الأمنية بمحافظة صبيا تمكّنت من القبض على مواطنٍ في العقد الرابع من العمر، قام بسكب مادة قابلة للاشتعال على مركبة مواطن آخر، وأضرم النار فيها، والهروب من الموقع، وجرى توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقه، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.
اعلان
جازان.. القبض على مواطن أضرم النار بمركبة مواطن آخروكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-10-09
09 أكتوبر 2021 - 3 ربيع الأول 1443
10:19 AM
جازان.. القبض على مواطن أضرم النار بمركبة مواطن آخر
بعد أن سكب مادة قابلة للاشتعال على السيارة
صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان الرائد نايف حكمي؛ بأن الجهات الأمنية بمحافظة صبيا تمكّنت من القبض على مواطنٍ في العقد الرابع من العمر، قام بسكب مادة قابلة للاشتعال على مركبة مواطن آخر، وأضرم النار فيها، والهروب من الموقع، وجرى توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقه، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.
اعلان
201,250 سيارة ..
05 يوليو
11,367
38 مليار ..
23 يوليو
13,854
2.5 مليار ..
30 يناير
15,008
91 مليار ..
29 يناير
34,552
لا نحتاج لحقوق إنسانيتكم!!
بندر مغرم الشهري
إدمان "التواصل" يهدِّد الأسرة بالتفكك
علي آل شرمة
"سـاهر" في شـرورة..!!
محمد الصيعري
تعقيدات الكود.. "تدبل الكبود"!
بندر الشهري
نقلك.. على مزاج المسؤول!!
ماجد الحربي
التظاهرة الأجمل
مها الجبر
حتى لا يصبح حُسن النية "سذاجة"
بندر مغرم الشهري
احتيال أطباء..!
عبدالرحمن المرشد
التسلل.. صداع مزمن يؤرق أجهزة الأمن
علي آل شرمة
هل تحوَّل الطلاق إلى "داحس والغبراء"..!!
ماجد الحربي
عسير.. لم تعد العالمية صعبة
حسن آل عمير
مجاعة اللمس!
مها عبدالله الحقباني