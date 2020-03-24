النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الحكومة الفلسطينية: إصابة جديدة بكورونا والإجمالي 60 حالة

السيدة المصابة أربعينية ولم تخالط أحدًا وتخضع للحجر حاليًا

أعلنت الحكومة الفلسطينية، تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا لمواطنة من رام الله قادمة من الولايات المتحدة الأمريكية، ما يرفع عدد الإصابات إلى 60 حالة، تماثلت 16 منها للشفاء.

وذكر الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، في مؤتمر صحفي اليوم، أن السيدة المصابة أربعينية، ولم تخالط أحدًا، وهي الآن قيد الحجر الصحي.

وأشار "ملحم" إلى أن 270 طالبًا فلسطينيًا من أراضي الـ1948، بينهم 7 طلاب من الضفة سيصلون اليوم إلى مطار طبريا قادمين من إيطاليا، وجرى التنسيق مع الجانب الإسرائيلي لإرسال سيارة إسعاف خاصة لنقلهم "سبعة طلاب" إلى مراكز الحجر الصحي في فندق الجراند بارك برام الله.

وقال: العينات التي أخذت من العامل الذي ألقى به الإسرائيليون على قارعة الطريق عند أحد الحواجز العسكرية، أظهرت أنه غير مصاب، وجرى نقله إلى المستشــفى الوطني في مدينة نابلس، لتلقى العلاج.

وأدان الناطق باسم الحكومة، الإجراءات والسياسة العنصرية التي يمارسها الإسرائيليون، كدولة وكجيش وكأرباب عمل بحق العمال الفلسطينيين بإلقائهم على قارعة الطريق، إضافة إلى عمليات القتل بدم بارد، التي كان آخرها الشهيد سفيان الخواجا قبل يومين.

وشدد على أن هذه العقلية التي تتبناها السلطات الاسرائيلية يجب أن تدان من كافة المؤسسات الحقوقية الدولية، وعلى العمال ألا يذهبوا لأماكن عملهم، التي يتعرضون فيها لهذا المستوى من الانحطاط الأخلاقي في التعامل معهم، بتجهيز منامات غير إنسانية في أماكن عملهم، والتخلي عنهم لحظة مرضهم، إضافة إلى أن ورش العمل والمصانع الإسرائيلية باتت حاضنة للوباء، مؤكدًا أننا سنحافظ على عمالنا وسنرعاهم، ونستقبلهم ونتحمل المسؤولية إزائهم.



وأكد "ملحم" أن الحالة الصحية للمصابين في بيت لحم مستقرة.

فيروس كورونا الجديد فلسطين

الرئيسية/ محطات

اعلان
الحكومة الفلسطينية: إصابة جديدة بكورونا والإجمالي 60 حالة
سبق

أعلنت الحكومة الفلسطينية، تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا لمواطنة من رام الله قادمة من الولايات المتحدة الأمريكية، ما يرفع عدد الإصابات إلى 60 حالة، تماثلت 16 منها للشفاء.

وذكر الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، في مؤتمر صحفي اليوم، أن السيدة المصابة أربعينية، ولم تخالط أحدًا، وهي الآن قيد الحجر الصحي.

وأشار "ملحم" إلى أن 270 طالبًا فلسطينيًا من أراضي الـ1948، بينهم 7 طلاب من الضفة سيصلون اليوم إلى مطار طبريا قادمين من إيطاليا، وجرى التنسيق مع الجانب الإسرائيلي لإرسال سيارة إسعاف خاصة لنقلهم "سبعة طلاب" إلى مراكز الحجر الصحي في فندق الجراند بارك برام الله.

وقال: العينات التي أخذت من العامل الذي ألقى به الإسرائيليون على قارعة الطريق عند أحد الحواجز العسكرية، أظهرت أنه غير مصاب، وجرى نقله إلى المستشــفى الوطني في مدينة نابلس، لتلقى العلاج.

وأدان الناطق باسم الحكومة، الإجراءات والسياسة العنصرية التي يمارسها الإسرائيليون، كدولة وكجيش وكأرباب عمل بحق العمال الفلسطينيين بإلقائهم على قارعة الطريق، إضافة إلى عمليات القتل بدم بارد، التي كان آخرها الشهيد سفيان الخواجا قبل يومين.

وشدد على أن هذه العقلية التي تتبناها السلطات الاسرائيلية يجب أن تدان من كافة المؤسسات الحقوقية الدولية، وعلى العمال ألا يذهبوا لأماكن عملهم، التي يتعرضون فيها لهذا المستوى من الانحطاط الأخلاقي في التعامل معهم، بتجهيز منامات غير إنسانية في أماكن عملهم، والتخلي عنهم لحظة مرضهم، إضافة إلى أن ورش العمل والمصانع الإسرائيلية باتت حاضنة للوباء، مؤكدًا أننا سنحافظ على عمالنا وسنرعاهم، ونستقبلهم ونتحمل المسؤولية إزائهم.



وأكد "ملحم" أن الحالة الصحية للمصابين في بيت لحم مستقرة.

24 مارس 2020 - 29 رجب 1441
03:16 PM

الحكومة الفلسطينية: إصابة جديدة بكورونا والإجمالي 60 حالة

السيدة المصابة أربعينية ولم تخالط أحدًا وتخضع للحجر حاليًا

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - رام الله
0
693

أعلنت الحكومة الفلسطينية، تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا لمواطنة من رام الله قادمة من الولايات المتحدة الأمريكية، ما يرفع عدد الإصابات إلى 60 حالة، تماثلت 16 منها للشفاء.

وذكر الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، في مؤتمر صحفي اليوم، أن السيدة المصابة أربعينية، ولم تخالط أحدًا، وهي الآن قيد الحجر الصحي.

وأشار "ملحم" إلى أن 270 طالبًا فلسطينيًا من أراضي الـ1948، بينهم 7 طلاب من الضفة سيصلون اليوم إلى مطار طبريا قادمين من إيطاليا، وجرى التنسيق مع الجانب الإسرائيلي لإرسال سيارة إسعاف خاصة لنقلهم "سبعة طلاب" إلى مراكز الحجر الصحي في فندق الجراند بارك برام الله.

وقال: العينات التي أخذت من العامل الذي ألقى به الإسرائيليون على قارعة الطريق عند أحد الحواجز العسكرية، أظهرت أنه غير مصاب، وجرى نقله إلى المستشــفى الوطني في مدينة نابلس، لتلقى العلاج.

وأدان الناطق باسم الحكومة، الإجراءات والسياسة العنصرية التي يمارسها الإسرائيليون، كدولة وكجيش وكأرباب عمل بحق العمال الفلسطينيين بإلقائهم على قارعة الطريق، إضافة إلى عمليات القتل بدم بارد، التي كان آخرها الشهيد سفيان الخواجا قبل يومين.

وشدد على أن هذه العقلية التي تتبناها السلطات الاسرائيلية يجب أن تدان من كافة المؤسسات الحقوقية الدولية، وعلى العمال ألا يذهبوا لأماكن عملهم، التي يتعرضون فيها لهذا المستوى من الانحطاط الأخلاقي في التعامل معهم، بتجهيز منامات غير إنسانية في أماكن عملهم، والتخلي عنهم لحظة مرضهم، إضافة إلى أن ورش العمل والمصانع الإسرائيلية باتت حاضنة للوباء، مؤكدًا أننا سنحافظ على عمالنا وسنرعاهم، ونستقبلهم ونتحمل المسؤولية إزائهم.



وأكد "ملحم" أن الحالة الصحية للمصابين في بيت لحم مستقرة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,572
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
13,228
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,049
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
40,587

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة