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بدء إزالة مبنى تلفزيون جدة القديم

بعد أكثر من نصف قرن على إنشائه

تبدأ حاليًّا إزالة مبنى التلفزيون والإذاعة بمحافظة جدة، الذي افتتحه الملك فيصل في عام 1385هـ كنافذة تلفزيونية وإذاعية، ويقع في حي النزلة بجنوب المحافظة.

وكان المبنى يعد مَعْلَماً من معالم جدة، وسُمي باسمه شارع من اتجاهين هو "شارع التلفزيون"، ويتقاطع مع شارع الملك خالد الموازي للمبنى.

ويتكون المبنى من 12 طابقاً، وقد تم إخلاؤه منذ عدة سنوات لدواعي السلامة.

وانتقل التلفزيون بكامل معداته وآلياته منذ عدة سنوات إلى مبنى مجاور صُمم بطريقة هندسية ومعمارية.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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بدء إزالة مبنى تلفزيون جدة القديم
سبق

تبدأ حاليًّا إزالة مبنى التلفزيون والإذاعة بمحافظة جدة، الذي افتتحه الملك فيصل في عام 1385هـ كنافذة تلفزيونية وإذاعية، ويقع في حي النزلة بجنوب المحافظة.

وكان المبنى يعد مَعْلَماً من معالم جدة، وسُمي باسمه شارع من اتجاهين هو "شارع التلفزيون"، ويتقاطع مع شارع الملك خالد الموازي للمبنى.

ويتكون المبنى من 12 طابقاً، وقد تم إخلاؤه منذ عدة سنوات لدواعي السلامة.

وانتقل التلفزيون بكامل معداته وآلياته منذ عدة سنوات إلى مبنى مجاور صُمم بطريقة هندسية ومعمارية.

06 سبتمبر 2019 - 7 محرّم 1441
05:15 PM

بدء إزالة مبنى تلفزيون جدة القديم

بعد أكثر من نصف قرن على إنشائه

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
0
142

تبدأ حاليًّا إزالة مبنى التلفزيون والإذاعة بمحافظة جدة، الذي افتتحه الملك فيصل في عام 1385هـ كنافذة تلفزيونية وإذاعية، ويقع في حي النزلة بجنوب المحافظة.

وكان المبنى يعد مَعْلَماً من معالم جدة، وسُمي باسمه شارع من اتجاهين هو "شارع التلفزيون"، ويتقاطع مع شارع الملك خالد الموازي للمبنى.

ويتكون المبنى من 12 طابقاً، وقد تم إخلاؤه منذ عدة سنوات لدواعي السلامة.

وانتقل التلفزيون بكامل معداته وآلياته منذ عدة سنوات إلى مبنى مجاور صُمم بطريقة هندسية ومعمارية.

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بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
32,983
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,509
200 مليون

200 مليون

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6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

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34,838

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