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سجن وغرامة وتشهير .. "الجوازات" تبدأ معاقبة مخالفي أنظمة "الحج"

دعت المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالتعليمات والإجراءات النظامية

بدأت المديرية العامة للجوازات من خلال لجانها الإدارية الموسمية في مراكز الفرز والتفتيش على مداخل مكة المكرّمة، بإصدار القرارات الإدارية بحق المواطنين المخالفين لتعليمات نقل الحجاج، بعد القيام بنقل حجاجٍ غير نظاميين لعدم حصولهم على تصاريح بالحج من الجهات ذات العلاقة.

وتتضمن العقوبات المنفّذة بحق كل مخالفٍ السجن لمدة تصل إلى خمسة عشر يوماً والغرامة المالية التي قد تصل مقدارها إلى 150 ألف ريال، والتشهير في الصحف المحلية، إضافة إلى فرض العقوبات المترتبة بحق الحجاج المخالفين من المواطنين والمقيمين؛ لعدم حصولهم على تصريح لأداء فريضة الحج لهذا العام 1440هـ.

ودعت المديرية العامة للجوازات، المواطنين والمقيمين كافة، إلى الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج، ومبادرة مَن يرغب منهم الحج بالحصول على التصريح اللازم وفق الإجراءات النظامية.

وأكّدت "الجوازات"، أن رجال الأمن ينفّذون مهامهم بحزمٍ على كل المداخل المؤدية إلى مكة المكرّمة؛ لضبط المخالفين وتطبيق العقوبات المقررة بحقهم.

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سجن وغرامة وتشهير .. "الجوازات" تبدأ معاقبة مخالفي أنظمة "الحج"
سبق

بدأت المديرية العامة للجوازات من خلال لجانها الإدارية الموسمية في مراكز الفرز والتفتيش على مداخل مكة المكرّمة، بإصدار القرارات الإدارية بحق المواطنين المخالفين لتعليمات نقل الحجاج، بعد القيام بنقل حجاجٍ غير نظاميين لعدم حصولهم على تصاريح بالحج من الجهات ذات العلاقة.

وتتضمن العقوبات المنفّذة بحق كل مخالفٍ السجن لمدة تصل إلى خمسة عشر يوماً والغرامة المالية التي قد تصل مقدارها إلى 150 ألف ريال، والتشهير في الصحف المحلية، إضافة إلى فرض العقوبات المترتبة بحق الحجاج المخالفين من المواطنين والمقيمين؛ لعدم حصولهم على تصريح لأداء فريضة الحج لهذا العام 1440هـ.

ودعت المديرية العامة للجوازات، المواطنين والمقيمين كافة، إلى الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج، ومبادرة مَن يرغب منهم الحج بالحصول على التصريح اللازم وفق الإجراءات النظامية.

وأكّدت "الجوازات"، أن رجال الأمن ينفّذون مهامهم بحزمٍ على كل المداخل المؤدية إلى مكة المكرّمة؛ لضبط المخالفين وتطبيق العقوبات المقررة بحقهم.

30 يوليو 2019 - 27 ذو القعدة 1440
11:16 AM

سجن وغرامة وتشهير .. "الجوازات" تبدأ معاقبة مخالفي أنظمة "الحج"

دعت المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالتعليمات والإجراءات النظامية

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متعب البقمي - الطائف
0
1,571

بدأت المديرية العامة للجوازات من خلال لجانها الإدارية الموسمية في مراكز الفرز والتفتيش على مداخل مكة المكرّمة، بإصدار القرارات الإدارية بحق المواطنين المخالفين لتعليمات نقل الحجاج، بعد القيام بنقل حجاجٍ غير نظاميين لعدم حصولهم على تصاريح بالحج من الجهات ذات العلاقة.

وتتضمن العقوبات المنفّذة بحق كل مخالفٍ السجن لمدة تصل إلى خمسة عشر يوماً والغرامة المالية التي قد تصل مقدارها إلى 150 ألف ريال، والتشهير في الصحف المحلية، إضافة إلى فرض العقوبات المترتبة بحق الحجاج المخالفين من المواطنين والمقيمين؛ لعدم حصولهم على تصريح لأداء فريضة الحج لهذا العام 1440هـ.

ودعت المديرية العامة للجوازات، المواطنين والمقيمين كافة، إلى الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج، ومبادرة مَن يرغب منهم الحج بالحصول على التصريح اللازم وفق الإجراءات النظامية.

وأكّدت "الجوازات"، أن رجال الأمن ينفّذون مهامهم بحزمٍ على كل المداخل المؤدية إلى مكة المكرّمة؛ لضبط المخالفين وتطبيق العقوبات المقررة بحقهم.

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