بعد أن ظلت عالقة لمدة تزيد على قرن أعلى شلالات نياجرا، تحركت سفينة أمتارًا عدة بسبب الأحوال الجوية السيئة؛ حسبما أفادت شركة تدير المكان في شريط فيديو. وأوضح "جيم هيل" من شركة "نياجرا باركس" في شريط فيديو بُث عبر "تويتر": "نظن أن السفينة تَقَدمت 50 مترًا مقارنة بموقعها الأساسي"؛ مشيرًا إلى أن السفينة "انقلبت على جنبها". ونقلت "سكاي نيوز عربية" عن وسائل إعلام محلية، أن الأمطار والرياح العاتية في المنطقة مساء الخميس، تَسَببت بذلك. وتحمل السفينة اسم "آيرون سكو"، وهي أحد المعالم الشهيرة في شلالات نياجرا، بعدما علقت بين الصخور على الجانب الكندي من الشلالات عام 1918 على بُعد 600 متر من انحدار الشلالات؛ إثر عملية سحب لها. وقال رئيس مجلس إدارة "نياجرا باركس" دافيد أداميس لمحطة "إيه بي سي": "يبدو الوضع مستقرًا الآن؛ لكن في حال ساء الطقس قد تتحرك السفينة بعض الشيء". وفي حال استمرت السفينة بالتقدم، واقتربت من السقوط في الشلالات؛ ستتخذ إجراءات لضمان سلامة الجميع؛ وفقًا لما قاله أداميس. ويزور ملايين السياح نياجرا، التي تضم 3 شلالات موزعة بين الولايات المتحدة وكندا.

الأول منذ قرن.. فيديو يرصد "حدثًا تاريخيًّا" في شلالات نياجرا صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-11-04 بعد أن ظلت عالقة لمدة تزيد على قرن أعلى شلالات نياجرا، تحركت سفينة أمتارًا عدة بسبب الأحوال الجوية السيئة؛ حسبما أفادت شركة تدير المكان في شريط فيديو.

وأوضح "جيم هيل" من شركة "نياجرا باركس" في شريط فيديو بُث عبر "تويتر": "نظن أن السفينة تَقَدمت 50 مترًا مقارنة بموقعها الأساسي"؛ مشيرًا إلى أن السفينة "انقلبت على جنبها".

ونقلت "سكاي نيوز عربية" عن وسائل إعلام محلية، أن الأمطار والرياح العاتية في المنطقة مساء الخميس، تَسَببت بذلك.

وتحمل السفينة اسم "آيرون سكو"، وهي أحد المعالم الشهيرة في شلالات نياجرا، بعدما علقت بين الصخور على الجانب الكندي من الشلالات عام 1918 على بُعد 600 متر من انحدار الشلالات؛ إثر عملية سحب لها.

وقال رئيس مجلس إدارة "نياجرا باركس" دافيد أداميس لمحطة "إيه بي سي": "يبدو الوضع مستقرًا الآن؛ لكن في حال ساء الطقس قد تتحرك السفينة بعض الشيء".

وفي حال استمرت السفينة بالتقدم، واقتربت من السقوط في الشلالات؛ ستتخذ إجراءات لضمان سلامة الجميع؛ وفقًا لما قاله أداميس.

ويزور ملايين السياح نياجرا، التي تضم 3 شلالات موزعة بين الولايات المتحدة وكندا.

04 نوفمبر 2019 - 7 ربيع الأول 1441 11:28 AM

الأول منذ قرن.. فيديو يرصد "حدثًا تاريخيًّا" في شلالات نياجرا إجراءات خشية سقوط السفينة في الشلالات





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بعد أن ظلت عالقة لمدة تزيد على قرن أعلى شلالات نياجرا، تحركت سفينة أمتارًا عدة بسبب الأحوال الجوية السيئة؛ حسبما أفادت شركة تدير المكان في شريط فيديو.

وأوضح "جيم هيل" من شركة "نياجرا باركس" في شريط فيديو بُث عبر "تويتر": "نظن أن السفينة تَقَدمت 50 مترًا مقارنة بموقعها الأساسي"؛ مشيرًا إلى أن السفينة "انقلبت على جنبها".

ونقلت "سكاي نيوز عربية" عن وسائل إعلام محلية، أن الأمطار والرياح العاتية في المنطقة مساء الخميس، تَسَببت بذلك.

وتحمل السفينة اسم "آيرون سكو"، وهي أحد المعالم الشهيرة في شلالات نياجرا، بعدما علقت بين الصخور على الجانب الكندي من الشلالات عام 1918 على بُعد 600 متر من انحدار الشلالات؛ إثر عملية سحب لها.

وقال رئيس مجلس إدارة "نياجرا باركس" دافيد أداميس لمحطة "إيه بي سي": "يبدو الوضع مستقرًا الآن؛ لكن في حال ساء الطقس قد تتحرك السفينة بعض الشيء".

وفي حال استمرت السفينة بالتقدم، واقتربت من السقوط في الشلالات؛ ستتخذ إجراءات لضمان سلامة الجميع؛ وفقًا لما قاله أداميس.

ويزور ملايين السياح نياجرا، التي تضم 3 شلالات موزعة بين الولايات المتحدة وكندا.