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"الصحة" : تسجيل 1595 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. والإجمالي يرتفع إلى 30251

"الغامدي" مديراً لمستشفى نمرة العام بالعرضيات

أصدر مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل حمزة مطير قراراً يقضي بتكليف الأخصائي عبدالرحمن خميس الغامدي مديراً لمستشفى نمرة العام.

ويعدّ "الغامدي" من الكفاءات الشابة الطموحة والمميزة في صحة القنفذة، وشغل عدداً من المناصب في "الصحة".

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

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"الغامدي" مديراً لمستشفى نمرة العام بالعرضيات
سبق

أصدر مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل حمزة مطير قراراً يقضي بتكليف الأخصائي عبدالرحمن خميس الغامدي مديراً لمستشفى نمرة العام.

ويعدّ "الغامدي" من الكفاءات الشابة الطموحة والمميزة في صحة القنفذة، وشغل عدداً من المناصب في "الصحة".

05 مايو 2020 - 12 رمضان 1441
05:27 PM

"الغامدي" مديراً لمستشفى نمرة العام بالعرضيات

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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أصدر مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل حمزة مطير قراراً يقضي بتكليف الأخصائي عبدالرحمن خميس الغامدي مديراً لمستشفى نمرة العام.

ويعدّ "الغامدي" من الكفاءات الشابة الطموحة والمميزة في صحة القنفذة، وشغل عدداً من المناصب في "الصحة".

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