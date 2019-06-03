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رسمياً.. المحكمة العليا: يوم غد الثلاثاء أول أيام عيد الفطر

تزامناً مع العيد.. بلدية ينبع تضبط عدة مخالفات في صالونات الحلاقة والمغاسل

خلال جولات نفذتها بهدف التأكد من تطبيق كافة الاشتراطات الصحية

كثفت بلدية ينبع ممثلة بقسم صحة البيئة جولاتها الرقابية والمفاجئة على صالونات الحلاقة ومحلات الحلويات ومغاسل الملابس، ضمن ‎حملة الرقابة البلدية في جميع الأحياء والشوارع الرئيسة بالمحافظة، تزامناً مع قرب حلول العيد ‎من واقع إقبال المستهلكين عليها بهدف التأكد من تطبيق كافة الاشتراطات الصحية والممارسات الآمنة.

وضبطت الحملة العديد من المخالفات من ضمنها مصادرة أمواس ومكائن حلاقة متعددة الاستخدام المخالفة للاشتراطات البلدية إضافة لعمال بدون شهادات صحية، محذرة أنه في حالة عدم التقيد سوف تطبَّق بحقهم العقوبات اللازمة وذلك للتأكد من التزام تلك المنشآت بالاشتراطات الصحية والتقيد بالأنظمة.

وبينت أنه تم إشعار جميع الصالونات المخالفة، مؤكدة أنها سوف تطبق لائحة الغرامات على المحال التي لم تلتزم بالشروط الصحية، حيث ما زالت الحملة مستمرة، مهيبة بالمواطنين والمقيمين التعاون مع جهود البلدية بالتبليغ عن أي ملاحظة أو مخالفة عن طريق هاتف الطوارئ 940.

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تزامناً مع العيد.. بلدية ينبع تضبط عدة مخالفات في صالونات الحلاقة والمغاسل
سبق

كثفت بلدية ينبع ممثلة بقسم صحة البيئة جولاتها الرقابية والمفاجئة على صالونات الحلاقة ومحلات الحلويات ومغاسل الملابس، ضمن ‎حملة الرقابة البلدية في جميع الأحياء والشوارع الرئيسة بالمحافظة، تزامناً مع قرب حلول العيد ‎من واقع إقبال المستهلكين عليها بهدف التأكد من تطبيق كافة الاشتراطات الصحية والممارسات الآمنة.

وضبطت الحملة العديد من المخالفات من ضمنها مصادرة أمواس ومكائن حلاقة متعددة الاستخدام المخالفة للاشتراطات البلدية إضافة لعمال بدون شهادات صحية، محذرة أنه في حالة عدم التقيد سوف تطبَّق بحقهم العقوبات اللازمة وذلك للتأكد من التزام تلك المنشآت بالاشتراطات الصحية والتقيد بالأنظمة.

وبينت أنه تم إشعار جميع الصالونات المخالفة، مؤكدة أنها سوف تطبق لائحة الغرامات على المحال التي لم تلتزم بالشروط الصحية، حيث ما زالت الحملة مستمرة، مهيبة بالمواطنين والمقيمين التعاون مع جهود البلدية بالتبليغ عن أي ملاحظة أو مخالفة عن طريق هاتف الطوارئ 940.

03 يونيو 2019 - 29 رمضان 1440
08:49 PM

تزامناً مع العيد.. بلدية ينبع تضبط عدة مخالفات في صالونات الحلاقة والمغاسل

خلال جولات نفذتها بهدف التأكد من تطبيق كافة الاشتراطات الصحية

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صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
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3,817

كثفت بلدية ينبع ممثلة بقسم صحة البيئة جولاتها الرقابية والمفاجئة على صالونات الحلاقة ومحلات الحلويات ومغاسل الملابس، ضمن ‎حملة الرقابة البلدية في جميع الأحياء والشوارع الرئيسة بالمحافظة، تزامناً مع قرب حلول العيد ‎من واقع إقبال المستهلكين عليها بهدف التأكد من تطبيق كافة الاشتراطات الصحية والممارسات الآمنة.

وضبطت الحملة العديد من المخالفات من ضمنها مصادرة أمواس ومكائن حلاقة متعددة الاستخدام المخالفة للاشتراطات البلدية إضافة لعمال بدون شهادات صحية، محذرة أنه في حالة عدم التقيد سوف تطبَّق بحقهم العقوبات اللازمة وذلك للتأكد من التزام تلك المنشآت بالاشتراطات الصحية والتقيد بالأنظمة.

وبينت أنه تم إشعار جميع الصالونات المخالفة، مؤكدة أنها سوف تطبق لائحة الغرامات على المحال التي لم تلتزم بالشروط الصحية، حيث ما زالت الحملة مستمرة، مهيبة بالمواطنين والمقيمين التعاون مع جهود البلدية بالتبليغ عن أي ملاحظة أو مخالفة عن طريق هاتف الطوارئ 940.

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