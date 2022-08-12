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بعد اللقاح الروسي...استشاري لـ "سبق": انتهاء مرحلة الرعب من كورونا حول العالم

أكد أن نسبة التحصين ستزيد بنسبة كبيرة ضد الفيروس

أكد استشاري طب الأسرة والتعليم الطبي عواد الذايدي في تصريح خاص لـ"سبق" أنه بعد اكتشاف اللقاح الروسي المعالج لفيروس كورونا المستجد سيتم تجريب اللقاح على المرضى حول العالم لتنتهي مرحلة الخوف والرعب من الفيروس لأن نسبة التحصين ستزيد بنسبة كبيرة ضده.

وأضاف الذايدي أن المعلومات المؤكدة تشير إلى وجود مليار طلب حول العالم على لقاحات كورونا ومن ضمنها المملكة العربية السعودية التي شاركت بقوة في المرحلة الثالثة لاعتماد لقاحات على الفيروس وهو ما يدل على قرب السعودية من أي شيء مفيد للمواطن بشكل خاص والعالم بشكل عام.

وأبان في ختام تصريحه أن العالم كله ودول الخليج والمملكة العربية السعودية سيتمكنون من تجاوز المرحلة الصعبة التي عايشوها من جراء انتشار فيروس كورونا لفترة طويلة، متمنيًا الشفاء للجميع.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعد اللقاح الروسي...استشاري لـ "سبق": انتهاء مرحلة الرعب من كورونا حول العالم
سبق

أكد استشاري طب الأسرة والتعليم الطبي عواد الذايدي في تصريح خاص لـ"سبق" أنه بعد اكتشاف اللقاح الروسي المعالج لفيروس كورونا المستجد سيتم تجريب اللقاح على المرضى حول العالم لتنتهي مرحلة الخوف والرعب من الفيروس لأن نسبة التحصين ستزيد بنسبة كبيرة ضده.

وأضاف الذايدي أن المعلومات المؤكدة تشير إلى وجود مليار طلب حول العالم على لقاحات كورونا ومن ضمنها المملكة العربية السعودية التي شاركت بقوة في المرحلة الثالثة لاعتماد لقاحات على الفيروس وهو ما يدل على قرب السعودية من أي شيء مفيد للمواطن بشكل خاص والعالم بشكل عام.

وأبان في ختام تصريحه أن العالم كله ودول الخليج والمملكة العربية السعودية سيتمكنون من تجاوز المرحلة الصعبة التي عايشوها من جراء انتشار فيروس كورونا لفترة طويلة، متمنيًا الشفاء للجميع.

12 أغسطس 2020 - 22 ذو الحجة 1441
09:02 PM

بعد اللقاح الروسي...استشاري لـ "سبق": انتهاء مرحلة الرعب من كورونا حول العالم

أكد أن نسبة التحصين ستزيد بنسبة كبيرة ضد الفيروس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد استشاري طب الأسرة والتعليم الطبي عواد الذايدي في تصريح خاص لـ"سبق" أنه بعد اكتشاف اللقاح الروسي المعالج لفيروس كورونا المستجد سيتم تجريب اللقاح على المرضى حول العالم لتنتهي مرحلة الخوف والرعب من الفيروس لأن نسبة التحصين ستزيد بنسبة كبيرة ضده.

وأضاف الذايدي أن المعلومات المؤكدة تشير إلى وجود مليار طلب حول العالم على لقاحات كورونا ومن ضمنها المملكة العربية السعودية التي شاركت بقوة في المرحلة الثالثة لاعتماد لقاحات على الفيروس وهو ما يدل على قرب السعودية من أي شيء مفيد للمواطن بشكل خاص والعالم بشكل عام.

وأبان في ختام تصريحه أن العالم كله ودول الخليج والمملكة العربية السعودية سيتمكنون من تجاوز المرحلة الصعبة التي عايشوها من جراء انتشار فيروس كورونا لفترة طويلة، متمنيًا الشفاء للجميع.

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