مشاهير "التواصل الاجتماعي" فعلوا "كل الممنوعات" داخل الطائرة في رحلة المكسيك

الشركات ترفض إعادتهم

طلب أحد المنتجعات المكسيكية الشهيرة من مجموعة من مشاهير منصات التواصل الاجتماعي في كندا؛ العمل على ترويج المنتجع حتى يجذب إليه السياح الكنديين، وخاصة أن المسافة لا تزيد على ساعتين، وبعد الاتفاق وأثناء الرحلة الجوية قام المروجون الكنديون بإعلان عن حفلة على متن الرحلة، وصوروا أنفسهم وهم يرقصون ويشربون ويدخنون بدون كمامات وأمور أخرى.



ووصل الأمر إلى رئاسة مجلس الوزراء، وتطرق رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو إلى القضية خلال مؤتمر صحفي، ووصف أفراد هؤلاء المشاهير بأنهم "أغبياء"، ووصف مقاطع الفيديو بأنها "صفعة على الوجه" في الوقت الذي تكتظ فيه المستشفيات بمرضى كوفيد -19.



بدورها أصدرت هيئة النقل الكندية بيانًا قالت فيه: إنها على اتصال بشركات الطيران المعنية، مشيرة إلى أنه يمكن إصدار "غرامات تصل إلى 5000 دولار لكل راكب من المجموعة".



ورفضت شركات الطيران إعادتهم إلى كندا مرة أخرى بعد إلغاء رحلة عودتهم إلى كندا، الآن المجموعة عالقة في منتجع بالمكسيك تبحث عن وسيلة للعودة إلى بلادها بعد أن رفضت عدة شركات طيران القيام بذلك، ومن بينها شركة أير تراست التي بررت السبب بأنها تعطي الأولوية لالتزامها تجاه سلامة الركاب والطاقم.



وقالت ريبيكا سانت بيير "19 عامًا"، إحدى الركاب العالقين، لصحيفة ذا كنديان برس: إنها عالقة في المكسيك، كما اعترفت بأنه ثبتت إصابتها بكوفيد-19، وقالت: إنها تعتقد أن 30 من الركاب الآخرين قد ثبتت إصابتهم أيضًا؛ وفق الإندبندنت.