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"الصحة": زيادة أسرَّة العناية المركزة في مستشفيات بيشة بنسبة 110%

قالت: للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية في المحافظة وتجويدها

أعلنت وزارة الصحة عن زيادة نسبة أسرَّة العناية المركزة في مستشفيات بيشة بنسبة 110% وذلك ضمن جهودها للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية في المحافظة، وتجويدها بما يلبي احتياجات المواطنين والمقيمين الصحية.

وتأتي هذه الخطوة استكمالاً لما أعلنته "الصحة" مؤخراً عن إضافة ما يقارب 3000 سرير عناية مركزة، وذلك خلال 90 يوماً في مختلف المستشفيات في جميع مناطق المملكة؛ بهدف توفير أقصى درجات الحماية لسلامة المواطنين والمقيمين، واستمراراً لتطبيق أعلى معايير الوقاية، واتخاذ إجراءات وقائية استباقية للتصدي لفيروس كورونا كوفيد 19.

وزارة الصحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة": زيادة أسرَّة العناية المركزة في مستشفيات بيشة بنسبة 110%
سبق

أعلنت وزارة الصحة عن زيادة نسبة أسرَّة العناية المركزة في مستشفيات بيشة بنسبة 110% وذلك ضمن جهودها للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية في المحافظة، وتجويدها بما يلبي احتياجات المواطنين والمقيمين الصحية.

وتأتي هذه الخطوة استكمالاً لما أعلنته "الصحة" مؤخراً عن إضافة ما يقارب 3000 سرير عناية مركزة، وذلك خلال 90 يوماً في مختلف المستشفيات في جميع مناطق المملكة؛ بهدف توفير أقصى درجات الحماية لسلامة المواطنين والمقيمين، واستمراراً لتطبيق أعلى معايير الوقاية، واتخاذ إجراءات وقائية استباقية للتصدي لفيروس كورونا كوفيد 19.

26 يوليو 2020 - 5 ذو الحجة 1441
02:25 PM

"الصحة": زيادة أسرَّة العناية المركزة في مستشفيات بيشة بنسبة 110%

قالت: للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية في المحافظة وتجويدها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - بيشة
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أعلنت وزارة الصحة عن زيادة نسبة أسرَّة العناية المركزة في مستشفيات بيشة بنسبة 110% وذلك ضمن جهودها للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية في المحافظة، وتجويدها بما يلبي احتياجات المواطنين والمقيمين الصحية.

وتأتي هذه الخطوة استكمالاً لما أعلنته "الصحة" مؤخراً عن إضافة ما يقارب 3000 سرير عناية مركزة، وذلك خلال 90 يوماً في مختلف المستشفيات في جميع مناطق المملكة؛ بهدف توفير أقصى درجات الحماية لسلامة المواطنين والمقيمين، واستمراراً لتطبيق أعلى معايير الوقاية، واتخاذ إجراءات وقائية استباقية للتصدي لفيروس كورونا كوفيد 19.

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