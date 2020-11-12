إعلاميون لـ"سبق": قناة الشرق تجسد حرص وزارة الإعلام على إيصال رسالة المملكة للعالم

أشادوا بإعلان الوزير "القصبي" عن إطلاق القناة برؤية عالمية متميزة

نوه عددٌ من الإعلاميين بإعلان وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي إطلاق وزارة الإعلام اليوم قناة الشرق الإخبارية بالشراكة بين المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق ومجموعة بلومبرغ الإعلامية، تتزامن مع استضافة المملكة لقمة العشرين، مشيدين بالنقلة النوعية التي تشهدها وزارة الإعلام لمواكبة وتحقيق رؤى وتطلعات القيادة الرشيدة.

وأكدوا في تصريحاتهم لـ"سبق" أن إطلاق القناة يجسد حرص وزارة الإعلام على إيصال رسالة المملكة للعالم وإبراز الدور الذي تقوم به في مختلف المجالات ومنها خدمة الإنسانية ونشر السلام العالمي والثقافة السعودية العريقة تماشيًا مع المكانة التي تحتلها في العالم.

ففي البداية، قال الإعلامي والمستشار الاقتصادي المعروف يحيى الحجيري إن لقناة الشرق بلومبيرغ دورًا مهمًا وكبيرًا في رسم خريطة الإعلام العربي خصوصًا أنها متواكبة رقميًا وهذا مما لا شك فيه موائم لثورة الإعلام الرقمي التي يشهدها العالم، خصوصًا أنها إحدى مبادرات وخطط ومشروعات المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق فلا استغرب تميز القناة المميزة والتي نفخر بها وبمن تم استقطابهم للعمل في القناة، فالمجموعة تعد من المدارس المهمة في الإعلام السعودي إذ إنها مدرسة إعلامية عالية المصداقية والمهنية العالية وخرجت جيلاً صحفيًا مميزًا.

وأشار الحجيري إلى أن المحطة المميزة الشرق ستكون إضافة وإضاءة مشرقة في عالم الإعلام، وأثق تمامًا بأن المسؤولين في المجموعة عملوا على دراسة القناة بشكل احترافي ويسابقون الزمن باستثماراتهم في قطاع الإعلام كون القطاع جاذبًا جدًا للاستثمار فيها ولكن بشرط أن يكون مواكبًا للتطورات الأخيرة التي طرأت على الاقتصاد.

وقال الإعلامي محمود حميد بدوره إن قناة الشرق سوف تكون قناة عالمية بكوادر سعودية وعربية وستكون مصدرًا للأخبار ومحل ثقة الجميع لما تتضمن من شراكات مع شركات كبرى مما تُسهم في نجاح هذه القناة الرائدة في مجال الأخبار المحلية وحتى العالمية وكلي يقين بأن تكون قناة متميزة بطموحاتها وبرامجها وحتى العاملين فيها، سائلاً الله التوفيق والسداد للجميع.

من جهة أخرى عبّرت الإعلامية أبرار بدوي أن المملكة قادرة على أن تكون في مصاف الدول المتقدمة لما تمتلك من مقومات النجاح والتنافس في كل الأصعدة وعلى وجه الخصوص القطاع الإعلامي الذي يحظى بدعم كبير من ولاة الأمر أيدهم الله، مشيرة إلى أن تدشين قناة الشرق تترجم ذلك الدعم والرعاية التي تقدمها القيادة الرشيدة وبإذن الله تكون قناة منافسة في رؤيتها وبرامجها.

فيما وصف مدير مكتب جريدة البلاد ومجلة اقرأ بالمنطقة الشرقية الإعلامي حمود بن بخيت الزهراني بأن إطلاق هذه القناة هو امتدادٌ للنجاحات التي يحققها الإعلام المرئي في جميع المجالات في ظل الدعم الكبير الذي تقدمه قيادتنا الرشيدة للإعلام والإعلاميين كل التوفيق والنجاح في ظل تنافس القنوات الفضائية لتقديم الرسالة الإعلامية الصادقة..

فيما بارك الصحفي هلال الظويهر للوطن والقيادة الرشيدة بمناسبة إطلاق هذه القناة الرائدة والتي بإذن الله تكون بادرة إعلامية كبرى تزاحم القنوات العالمية على الصدارة وعلى القمة كما هي طموحات سمو سيدي ولي العهد، مضيفًا أتمنى أن نرى المزيد من تلك القنوات الإعلامية بأيدٍ سعودية تواكب الحدث العالمي أولاً بأول وبالصدارة.

واختتم الكاتب الصحفي بعكاظ عبدالله الداني أن القناة تمثل إضافة جيدة في مجال الإعلام الرقمي، حيث إنها تضم كوكبة من الإعلاميين الكبار في العالم العربي والذين سيقدمون الكثير من خلال هذه القناة.