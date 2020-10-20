خبيرة روسية: هذه المواد الغذائية تعزّز الجهاز المناعي للجسم

من الممكن أن تسهم في مقاومة "كورونا".. في مقدمتها الماء

كشفت خبيرة تغذية روسية عن المواد الغذائية التي يجب ضمّها إلى النظام الغذائي لتعزيز منظومة المناعة في الجسم، وهو ما يمكن أن يسهم في مقاومة الفيروس التاجي "كورونا".

ووضعت الخبيرة الروسية الدكتورة أولغا ديكير، الماء في مقدمة هذه المواد، حيث إن المهمة الأولى هي الحفاظ على توازن الماء والأملاح في الجسم، لافتة إلى أن "هذا ضروري لكي تتمكن كريات الدم الحمراء من الحركة بسهولة ونقل الكمية اللازمة من الأكسجين إلى خلايا الجسم. وعندما يشعر الشخص بوعكة صحية يجب ألا يتخلى عن شرب الماء أبداً.. لأن زيادة كثافة الدم تضر بالجسم".

وأضافت الدكتورة أولغا ديكير، يجب أن يحتوي النظام الغذائي على البروتين (لتعزيز المناعة) والدهون المفيدة (تؤثر إيجابيا في عمل الرئتين) والكربوهيدرات المعقدة، التي بفضلها يتحسّن نبيت الأمعاء.

وأشارت وفق "روسيا اليوم"، إلى فوائد الفيتامينات والعناصر المعدنية، التي يمكن أن تصل إلى الخلايا فقط مع البروتين، مشددة على ضرورة إيلاء اهتمام خاص بفيتامين C.

وقالت ديكير "الكثيرون يشترون الليمون على أمل الحصول على جرعة كبيرة من فيتامين C، مع أن هناك الفلفل الأحمر الكبير الذي يحتوي على كمية أكبر من هذا الفيتامين، حيث إن 100 غرام من الفلفل توفر 200 % من حاجة الجسم اليومية لفيتامين C".