"القرني" يُرزق بـ"سارة"

رُزق خالد القرني، أحد منسوبي وقت اللياقة، بمولودة اتفق وحرمه على تسميتها "سارة"، أقرّ الله بها أعين والديها.
"سبق" تهنئ "القرني" وتدعو الله أن يجعلها من مواليد السعادة.
رُزق خالد القرني، أحد منسوبي وقت اللياقة، بمولودة اتفق وحرمه على تسميتها "سارة"، أقرّ الله بها أعين والديها.
"سبق" تهنئ "القرني" وتدعو الله أن يجعلها من مواليد السعادة.
رُزق خالد القرني، أحد منسوبي وقت اللياقة، بمولودة اتفق وحرمه على تسميتها "سارة"، أقرّ الله بها أعين والديها.
"سبق" تهنئ "القرني" وتدعو الله أن يجعلها من مواليد السعادة.
رُزق خالد القرني، أحد منسوبي وقت اللياقة، بمولودة اتفق وحرمه على تسميتها "سارة"، أقرّ الله بها أعين والديها.
"سبق" تهنئ "القرني" وتدعو الله أن يجعلها من مواليد السعادة.