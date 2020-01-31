أيام على انطلاق النسخة الأولى من المنتدى الدولي للأمن السيبراني في الرياض

بحضور أكثر من 100 شخصية من أبرز الخبراء وجهات حكومية في العالم

من المقرّر انطلاق أعمال المنتدى الدولي للأمن السيبراني في نسخته الأولى، الذي يقام تحت رعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في الرابع من شهر فبراير القادم في العاصمة الرياض في فندق "الريتز كارلتون" ولمدة يومين.

وسيشارك في المنتدى أكثر من 100 شخصية من كبار المسؤولين، وقيادات المؤسسات الوطنية والشركات الكبرى من داخل المملكة وخارجها، بالإضافة لعدد من أبرز الأكاديميين والخبراء والمستثمرين وقيادات عدد من المنظمات الدولية.

ومن المتوقع أن يتجاوز حضور هذا المنتدى أكثر من 1000 شخص من الخبراء والمختصين والمهتمين بمجال الأمن السيبراني، والمجالات ذات العلاقة من داخل وخارج المملكة.

وستتم خلال المنتدى مناقشة عدد من المحاور الرئيسية المرتبطة بمواجهة التحديات والتهديدات والمخاطر السيبرانية، بالإضافة لاستغلال الفرص الاقتصادية والتنموية المتاحة في هذا المجال.

وسيتم ذلك من خلال أكثر من 50 جلسة في خمسة محاور رئيسية هي: صناعة الأمن السيبراني، والتعاون الدولي، والمجتمع السيبراني، والتقنيات الحديثة، والتهديدات السيبرانية وسبل مواجهتها.

ومع أن التركيز في المنتدى سيكون منصبّاً على تعزيز الأمن السيبراني ومواجهة مخاطره، إلا أن المنتدى سيسلّط الضوء كذلك على مواضيع الابتكار والاستثمار في هذا المجال، بالإضافة إلى عدد من المواضيع ذات البعد الاجتماعي كالتوعية وتمكين المرأة بالإضافة لحماية الأطفال.

يُذكر أن المنتدى يُقام بالتزامن مع رئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين، وسيلعب دوراً محورياً في تشجيع التعاون الدولي في هذا المجال وتحت شعار "تضافر الجهود نحو عالم سيبراني أفضل".

ويشار إلى أن حضور المنتدى مقتصر على المدعوين فقط، ويُمكن الاطلاع على المزيد من المعلومات عن المنتدى الدولي للأمن السيبراني عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للمنتدى (www.globalcybersecurityforum.com) وقنوات المنتدى على مواقع التواصل الاجتماعي (https://twitter.com/gcfriyadh) (https://www.linkedin.com/company/global-cybersecurity-forum/) (https://www.instagram.com/gcfriyadh)