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رعاية أمير ولقاءات..  انطلاق الملتقى السعودي للشركات الناشئة بالشرقية

وكيل الإمارة يدشن وجهات عدة حاضرة وفعاليات وأقسام للاستشارات والتدريب

برعاية من الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، افتتح وكيل إمارة المنطقة الشرقية الدكتور خالد بن محمد البتال، أمس الخميس، فعاليات الملتقى السعودي للشركات الناشئة، والذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" في مركز معارض الظهران الدولي.

واطلع وكيل الإمارة على أقسام المعرض المصاحب للملتقى، الذي يجمع عددًا من الجهات الممكنة والشركات الناشئة، وأقسام الاستشارات والتدريب ولقاء المستثمرين لزوار الملتقى في تحقيق تطلعاتهم بمجال ريادة الأعمال.

وشهد حفل الافتتاح تقديم عرض مرئيًّ استعرضت خلاله "منشآت" نبذة عن الملتقى وعدد الشركات الناشئة المشاركة، إضافة إلى أرقام وإحصائيات الجلسات الاستشارية وورش العمل بملتقيات سابقة، كما تم استعراض قصص نجاح في مجال الشركات الناشئة.

عقب ذلك، ألقى محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد، كلمة أوضح فيها أن "منشآت" ستسعى من خلال الملتقى إلى تهيئة البيئة المناسبة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة القائمة بما يضمن استمرارها ونموها، ويُحفز دخول منشآت جديدة للسوق.

كما استعرض "الرشيد" أرقامًا عن المنطقة الشرقية تضمنت عدد الموظفين والموظفات بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالشرقية الذي بلغ 1.8 مليون في 171 ألف منشأة، تبلغ منها مساهمة المرأة بنسبة 45%، إضافة إلى نمو معدل التمويل في المنطقة الشرقية بنسبة 54% مقارنة بالعام الماضي.

بعد ذلك، دشن نائب وزير التجارة والاستثمار المهندس ماجد بن عبدالله البواردي، ووكيل إمارة المنطقة الشرقية الدكتورخالد بن محمد البتال، بوابة التمويل الإلكترونية.

يشار أن الملتقى السعودي للشركات الناشئة يهدف إلى ربط أصحاب الشركات الناشئة ورواد الأعمال والمبتكرين بالمستثمرين الأفراد وصناديق الاستثمار الجريء والجهات الداعمة كالحاضنات والمسرعات، إذ يعدُّ الملتقى وجهة لرواد ورائدات الأعمال والمهتمين بالمشاريع التجارية، حيث تهدف منشآت من خلال تنظيمها للملتقى إلى تقديم جميع سُبل الدعم والتمكين للجهات المشاركة، إضافة إلى نشر ثقافة ريادة الأعمال والابتكار وإبراز إنجازات رواد الأعمال المحليين، كما يتيح الملتقى لأصحاب المشاريع الناشئة فرصًا استثمارية بوجود أكثر من 100 مستثمر، ومساحات تم تسخيرها للشركات الناشئة لعرض مشاريعهم وأفكارهم، والحصول من خلالها على فرص استثمارية.

يُذكر أن الملتقى يفتح أبوابه للزوار والشباب الراغبين بمشاركة أفكارهم ومشاريعهم والاستفادة من الورش والجلسات الاستشارية المقدمة وحتى يوم السبت الموافق 16 نوفمبر الحالي، وذلك من الساعة الرابعة وحتى 11 مساءً، ويمكن التسجيل في الملتقى عبر الرابط "startup.monshaat.gov.sa".

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الشرقية أمير الشرقية الأمير سعود بن نايف وكيل إمارة الشرقية خالد البتال الملتقى السعودي للشركات الناشئة منشآت مركز معارض الظهران الدولي

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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رعاية أمير ولقاءات..  انطلاق الملتقى السعودي للشركات الناشئة بالشرقية
سبق

برعاية من الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، افتتح وكيل إمارة المنطقة الشرقية الدكتور خالد بن محمد البتال، أمس الخميس، فعاليات الملتقى السعودي للشركات الناشئة، والذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" في مركز معارض الظهران الدولي.

واطلع وكيل الإمارة على أقسام المعرض المصاحب للملتقى، الذي يجمع عددًا من الجهات الممكنة والشركات الناشئة، وأقسام الاستشارات والتدريب ولقاء المستثمرين لزوار الملتقى في تحقيق تطلعاتهم بمجال ريادة الأعمال.

وشهد حفل الافتتاح تقديم عرض مرئيًّ استعرضت خلاله "منشآت" نبذة عن الملتقى وعدد الشركات الناشئة المشاركة، إضافة إلى أرقام وإحصائيات الجلسات الاستشارية وورش العمل بملتقيات سابقة، كما تم استعراض قصص نجاح في مجال الشركات الناشئة.

عقب ذلك، ألقى محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد، كلمة أوضح فيها أن "منشآت" ستسعى من خلال الملتقى إلى تهيئة البيئة المناسبة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة القائمة بما يضمن استمرارها ونموها، ويُحفز دخول منشآت جديدة للسوق.

كما استعرض "الرشيد" أرقامًا عن المنطقة الشرقية تضمنت عدد الموظفين والموظفات بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالشرقية الذي بلغ 1.8 مليون في 171 ألف منشأة، تبلغ منها مساهمة المرأة بنسبة 45%، إضافة إلى نمو معدل التمويل في المنطقة الشرقية بنسبة 54% مقارنة بالعام الماضي.

بعد ذلك، دشن نائب وزير التجارة والاستثمار المهندس ماجد بن عبدالله البواردي، ووكيل إمارة المنطقة الشرقية الدكتورخالد بن محمد البتال، بوابة التمويل الإلكترونية.

يشار أن الملتقى السعودي للشركات الناشئة يهدف إلى ربط أصحاب الشركات الناشئة ورواد الأعمال والمبتكرين بالمستثمرين الأفراد وصناديق الاستثمار الجريء والجهات الداعمة كالحاضنات والمسرعات، إذ يعدُّ الملتقى وجهة لرواد ورائدات الأعمال والمهتمين بالمشاريع التجارية، حيث تهدف منشآت من خلال تنظيمها للملتقى إلى تقديم جميع سُبل الدعم والتمكين للجهات المشاركة، إضافة إلى نشر ثقافة ريادة الأعمال والابتكار وإبراز إنجازات رواد الأعمال المحليين، كما يتيح الملتقى لأصحاب المشاريع الناشئة فرصًا استثمارية بوجود أكثر من 100 مستثمر، ومساحات تم تسخيرها للشركات الناشئة لعرض مشاريعهم وأفكارهم، والحصول من خلالها على فرص استثمارية.

يُذكر أن الملتقى يفتح أبوابه للزوار والشباب الراغبين بمشاركة أفكارهم ومشاريعهم والاستفادة من الورش والجلسات الاستشارية المقدمة وحتى يوم السبت الموافق 16 نوفمبر الحالي، وذلك من الساعة الرابعة وحتى 11 مساءً، ويمكن التسجيل في الملتقى عبر الرابط "startup.monshaat.gov.sa".

3 مُرفقات

15 نوفمبر 2019 - 18 ربيع الأول 1441
06:04 PM

رعاية أمير ولقاءات..  انطلاق الملتقى السعودي للشركات الناشئة بالشرقية

وكيل الإمارة يدشن وجهات عدة حاضرة وفعاليات وأقسام للاستشارات والتدريب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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برعاية من الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، افتتح وكيل إمارة المنطقة الشرقية الدكتور خالد بن محمد البتال، أمس الخميس، فعاليات الملتقى السعودي للشركات الناشئة، والذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" في مركز معارض الظهران الدولي.

واطلع وكيل الإمارة على أقسام المعرض المصاحب للملتقى، الذي يجمع عددًا من الجهات الممكنة والشركات الناشئة، وأقسام الاستشارات والتدريب ولقاء المستثمرين لزوار الملتقى في تحقيق تطلعاتهم بمجال ريادة الأعمال.

وشهد حفل الافتتاح تقديم عرض مرئيًّ استعرضت خلاله "منشآت" نبذة عن الملتقى وعدد الشركات الناشئة المشاركة، إضافة إلى أرقام وإحصائيات الجلسات الاستشارية وورش العمل بملتقيات سابقة، كما تم استعراض قصص نجاح في مجال الشركات الناشئة.

عقب ذلك، ألقى محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد، كلمة أوضح فيها أن "منشآت" ستسعى من خلال الملتقى إلى تهيئة البيئة المناسبة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة القائمة بما يضمن استمرارها ونموها، ويُحفز دخول منشآت جديدة للسوق.

كما استعرض "الرشيد" أرقامًا عن المنطقة الشرقية تضمنت عدد الموظفين والموظفات بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالشرقية الذي بلغ 1.8 مليون في 171 ألف منشأة، تبلغ منها مساهمة المرأة بنسبة 45%، إضافة إلى نمو معدل التمويل في المنطقة الشرقية بنسبة 54% مقارنة بالعام الماضي.

بعد ذلك، دشن نائب وزير التجارة والاستثمار المهندس ماجد بن عبدالله البواردي، ووكيل إمارة المنطقة الشرقية الدكتورخالد بن محمد البتال، بوابة التمويل الإلكترونية.

يشار أن الملتقى السعودي للشركات الناشئة يهدف إلى ربط أصحاب الشركات الناشئة ورواد الأعمال والمبتكرين بالمستثمرين الأفراد وصناديق الاستثمار الجريء والجهات الداعمة كالحاضنات والمسرعات، إذ يعدُّ الملتقى وجهة لرواد ورائدات الأعمال والمهتمين بالمشاريع التجارية، حيث تهدف منشآت من خلال تنظيمها للملتقى إلى تقديم جميع سُبل الدعم والتمكين للجهات المشاركة، إضافة إلى نشر ثقافة ريادة الأعمال والابتكار وإبراز إنجازات رواد الأعمال المحليين، كما يتيح الملتقى لأصحاب المشاريع الناشئة فرصًا استثمارية بوجود أكثر من 100 مستثمر، ومساحات تم تسخيرها للشركات الناشئة لعرض مشاريعهم وأفكارهم، والحصول من خلالها على فرص استثمارية.

يُذكر أن الملتقى يفتح أبوابه للزوار والشباب الراغبين بمشاركة أفكارهم ومشاريعهم والاستفادة من الورش والجلسات الاستشارية المقدمة وحتى يوم السبت الموافق 16 نوفمبر الحالي، وذلك من الساعة الرابعة وحتى 11 مساءً، ويمكن التسجيل في الملتقى عبر الرابط "startup.monshaat.gov.sa".

3 مُرفقات

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