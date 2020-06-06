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"السليم": هيئة تقويم التعليم استكملت استعداداتها لإجراء الاختبار التحصيلي

102 مقر تستقبل الطلاب الذين لا يملكون حواسب آلية في مناطق المملكة

أكد مدير إدارة الاختبارات المحوسبة بهيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور صالح السليم أن الهيئة استكملت استعداداتها لإجراء الاختبار التحصيلي عن بعد في المنازل وفي المقرات المحوسبة، حيث فرضت الظروف الراهنة التي تشهدها البلاد والعالم إجراء الاختبارات عن بعد.

وشدد "السليم" على أن الهيئة أخذت على عاتقها تذليل العقبات التي تحول دون إجراء الاختبارات في موعدها، حيث قررت بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والتعليم، وهيئة البيانات والذكاء الاصطناعي تسهيل حركة الطلبة الذين لا يمتلكون أجهزة حاسب آلي، سواء من طلاب الضمان الاجتماعي، أو الطلبة الذين لم تتوفر لديهم المتطلبات التقنية، لإجراء الاختبار في المقرات المحوسبة، حيث جهزت الهيئة 102 مقر موزعة على جميع مناطق المملكة.

وبيَّن أن الأصل في اختبارات هذا العام أن تكون عن بعد في المنازل، أما الطلبة الذين لا يملكون أجهزة حاسب آلي ستكون اختباراتهم في المقرات التي أعدتها الهيئة.

وتابع: نطمئن أبناءنا الطلاب بأننا قمنا باختيار نظام يعالج مشكلات ضعف الإنترنت في المنازل، مشيرًا إلى أنه في حال انقطع اتصال الإنترنت أثناء الاختبار فلن يؤثر ذلك على استكمال الاختبارات بكل سهولة ويسر".

يُذكر أن الهيئة أكملت استعداداتها لتنفيذ الاختبار التحصيلي عن بُعد في المنازل يومي الاثنين والثلاثاء القادمين الموافق 16- 17- شوال 1441هـ، بالإضافة إلى تنفيذ الاختبار التحصيلي حضوريًا باستخدام المنصة نفسها والنماذج في مراكز الاختبارات المحوسبة في الجامعات وإدارات التعليم خلال الفترة من 16-26 شوال لعام 1441هـ، لمن لا تتوفر لديه المتطلبات التقنية اللازمة أو لمن يرغب في تأدية الاختبار الحضوري لأي سبب يمنعه من تأدية الاختبار عن بعد، كما تم تخصيص يوم للطلبة الذين واجهتهم مشكلات تقنية خلال فترة الاختبار.

هيئة تقويم التعليم والتدريب الاختبار التحصيلي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"السليم": هيئة تقويم التعليم استكملت استعداداتها لإجراء الاختبار التحصيلي
سبق

أكد مدير إدارة الاختبارات المحوسبة بهيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور صالح السليم أن الهيئة استكملت استعداداتها لإجراء الاختبار التحصيلي عن بعد في المنازل وفي المقرات المحوسبة، حيث فرضت الظروف الراهنة التي تشهدها البلاد والعالم إجراء الاختبارات عن بعد.

وشدد "السليم" على أن الهيئة أخذت على عاتقها تذليل العقبات التي تحول دون إجراء الاختبارات في موعدها، حيث قررت بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والتعليم، وهيئة البيانات والذكاء الاصطناعي تسهيل حركة الطلبة الذين لا يمتلكون أجهزة حاسب آلي، سواء من طلاب الضمان الاجتماعي، أو الطلبة الذين لم تتوفر لديهم المتطلبات التقنية، لإجراء الاختبار في المقرات المحوسبة، حيث جهزت الهيئة 102 مقر موزعة على جميع مناطق المملكة.

وبيَّن أن الأصل في اختبارات هذا العام أن تكون عن بعد في المنازل، أما الطلبة الذين لا يملكون أجهزة حاسب آلي ستكون اختباراتهم في المقرات التي أعدتها الهيئة.

وتابع: نطمئن أبناءنا الطلاب بأننا قمنا باختيار نظام يعالج مشكلات ضعف الإنترنت في المنازل، مشيرًا إلى أنه في حال انقطع اتصال الإنترنت أثناء الاختبار فلن يؤثر ذلك على استكمال الاختبارات بكل سهولة ويسر".

يُذكر أن الهيئة أكملت استعداداتها لتنفيذ الاختبار التحصيلي عن بُعد في المنازل يومي الاثنين والثلاثاء القادمين الموافق 16- 17- شوال 1441هـ، بالإضافة إلى تنفيذ الاختبار التحصيلي حضوريًا باستخدام المنصة نفسها والنماذج في مراكز الاختبارات المحوسبة في الجامعات وإدارات التعليم خلال الفترة من 16-26 شوال لعام 1441هـ، لمن لا تتوفر لديه المتطلبات التقنية اللازمة أو لمن يرغب في تأدية الاختبار الحضوري لأي سبب يمنعه من تأدية الاختبار عن بعد، كما تم تخصيص يوم للطلبة الذين واجهتهم مشكلات تقنية خلال فترة الاختبار.

06 يونيو 2020 - 14 شوّال 1441
10:56 PM

"السليم": هيئة تقويم التعليم استكملت استعداداتها لإجراء الاختبار التحصيلي

102 مقر تستقبل الطلاب الذين لا يملكون حواسب آلية في مناطق المملكة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد مدير إدارة الاختبارات المحوسبة بهيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور صالح السليم أن الهيئة استكملت استعداداتها لإجراء الاختبار التحصيلي عن بعد في المنازل وفي المقرات المحوسبة، حيث فرضت الظروف الراهنة التي تشهدها البلاد والعالم إجراء الاختبارات عن بعد.

وشدد "السليم" على أن الهيئة أخذت على عاتقها تذليل العقبات التي تحول دون إجراء الاختبارات في موعدها، حيث قررت بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والتعليم، وهيئة البيانات والذكاء الاصطناعي تسهيل حركة الطلبة الذين لا يمتلكون أجهزة حاسب آلي، سواء من طلاب الضمان الاجتماعي، أو الطلبة الذين لم تتوفر لديهم المتطلبات التقنية، لإجراء الاختبار في المقرات المحوسبة، حيث جهزت الهيئة 102 مقر موزعة على جميع مناطق المملكة.

وبيَّن أن الأصل في اختبارات هذا العام أن تكون عن بعد في المنازل، أما الطلبة الذين لا يملكون أجهزة حاسب آلي ستكون اختباراتهم في المقرات التي أعدتها الهيئة.

وتابع: نطمئن أبناءنا الطلاب بأننا قمنا باختيار نظام يعالج مشكلات ضعف الإنترنت في المنازل، مشيرًا إلى أنه في حال انقطع اتصال الإنترنت أثناء الاختبار فلن يؤثر ذلك على استكمال الاختبارات بكل سهولة ويسر".

يُذكر أن الهيئة أكملت استعداداتها لتنفيذ الاختبار التحصيلي عن بُعد في المنازل يومي الاثنين والثلاثاء القادمين الموافق 16- 17- شوال 1441هـ، بالإضافة إلى تنفيذ الاختبار التحصيلي حضوريًا باستخدام المنصة نفسها والنماذج في مراكز الاختبارات المحوسبة في الجامعات وإدارات التعليم خلال الفترة من 16-26 شوال لعام 1441هـ، لمن لا تتوفر لديه المتطلبات التقنية اللازمة أو لمن يرغب في تأدية الاختبار الحضوري لأي سبب يمنعه من تأدية الاختبار عن بعد، كما تم تخصيص يوم للطلبة الذين واجهتهم مشكلات تقنية خلال فترة الاختبار.

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