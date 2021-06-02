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متظاهرون يحتشدون أمام السفارة التركية إثر اختطاف مسؤول قرغيزستاني

الخارجية القرغيزستانية تفتح تحقيقاً.. يحتجز في مكان ما في بيشكيك

احتشد اليوم الأربعاء لليوم الثاني على التوالي، مواطنو قرغيزستان أمام السفارة التركية في العاصمة بيشكيك؛ مطالبين بالعثور على مواطن قرغيزستاني من أصول تركية، حيث يشكّك المحتشدون في اختطافه من قِبل السلطات التركية.

واختفى أورهان إيناندي؛ رئيس مجلس إدارة مدارس سبات التركية في قرغيزستان منذ أمس الثلاثاء من داخل أحد أحياء مدينة بيشكيك.

ووفقاً لصحيفة "أكي بريس" القرغيزستانية، أن المئات احتشدوا صباح اليوم أمام السفارة التركية مطالبين بخروج السفير التركي للقائهم والتحدث إليهم.

واختفى إيناندي في وقت مبكر من أمس في بيشكيك، وقدّم ابنه بلاغاً عن اختفائه إلى الشرطة، وقال محامي المدرسة إن إيناندي قد يكون تعرّض للخطف ويحتجز في مكان ما في بيشكيك، وفقاً لتقارير غير مؤكدة.

وأدلت ريحان إيناندي؛ زوجة أورهان إيناندي، ببيان مصوّر؛ قالت فيه إنها تخشى أن يتم نقل زوجها إلى خارج قرغيزستان.

من جانبها، نشرت الرئاسة القرغيزستانية بياناً بشأن الواقعة عبر موقعها الإلكتروني أشارت خلاله إلى إصدار الرئيس القرغيزستاني تعليماته لوزارة الخارجية، ولجنة الأمن الوطني، بتكثيف أعمال البحث والتحقيق، وإشراك قوات إضافية للعثور على إيناندي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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متظاهرون يحتشدون أمام السفارة التركية إثر اختطاف مسؤول قرغيزستاني
سبق

احتشد اليوم الأربعاء لليوم الثاني على التوالي، مواطنو قرغيزستان أمام السفارة التركية في العاصمة بيشكيك؛ مطالبين بالعثور على مواطن قرغيزستاني من أصول تركية، حيث يشكّك المحتشدون في اختطافه من قِبل السلطات التركية.

واختفى أورهان إيناندي؛ رئيس مجلس إدارة مدارس سبات التركية في قرغيزستان منذ أمس الثلاثاء من داخل أحد أحياء مدينة بيشكيك.

ووفقاً لصحيفة "أكي بريس" القرغيزستانية، أن المئات احتشدوا صباح اليوم أمام السفارة التركية مطالبين بخروج السفير التركي للقائهم والتحدث إليهم.

واختفى إيناندي في وقت مبكر من أمس في بيشكيك، وقدّم ابنه بلاغاً عن اختفائه إلى الشرطة، وقال محامي المدرسة إن إيناندي قد يكون تعرّض للخطف ويحتجز في مكان ما في بيشكيك، وفقاً لتقارير غير مؤكدة.

وأدلت ريحان إيناندي؛ زوجة أورهان إيناندي، ببيان مصوّر؛ قالت فيه إنها تخشى أن يتم نقل زوجها إلى خارج قرغيزستان.

من جانبها، نشرت الرئاسة القرغيزستانية بياناً بشأن الواقعة عبر موقعها الإلكتروني أشارت خلاله إلى إصدار الرئيس القرغيزستاني تعليماته لوزارة الخارجية، ولجنة الأمن الوطني، بتكثيف أعمال البحث والتحقيق، وإشراك قوات إضافية للعثور على إيناندي.

02 يونيو 2021 - 21 شوّال 1442
01:19 PM
اخر تعديل
02 يونيو 2021 - 21 شوّال 1442
02:34 PM

متظاهرون يحتشدون أمام السفارة التركية إثر اختطاف مسؤول قرغيزستاني

الخارجية القرغيزستانية تفتح تحقيقاً.. يحتجز في مكان ما في بيشكيك

A A A
خالد علي - الرياض
0
666

احتشد اليوم الأربعاء لليوم الثاني على التوالي، مواطنو قرغيزستان أمام السفارة التركية في العاصمة بيشكيك؛ مطالبين بالعثور على مواطن قرغيزستاني من أصول تركية، حيث يشكّك المحتشدون في اختطافه من قِبل السلطات التركية.

واختفى أورهان إيناندي؛ رئيس مجلس إدارة مدارس سبات التركية في قرغيزستان منذ أمس الثلاثاء من داخل أحد أحياء مدينة بيشكيك.

ووفقاً لصحيفة "أكي بريس" القرغيزستانية، أن المئات احتشدوا صباح اليوم أمام السفارة التركية مطالبين بخروج السفير التركي للقائهم والتحدث إليهم.

واختفى إيناندي في وقت مبكر من أمس في بيشكيك، وقدّم ابنه بلاغاً عن اختفائه إلى الشرطة، وقال محامي المدرسة إن إيناندي قد يكون تعرّض للخطف ويحتجز في مكان ما في بيشكيك، وفقاً لتقارير غير مؤكدة.

وأدلت ريحان إيناندي؛ زوجة أورهان إيناندي، ببيان مصوّر؛ قالت فيه إنها تخشى أن يتم نقل زوجها إلى خارج قرغيزستان.

من جانبها، نشرت الرئاسة القرغيزستانية بياناً بشأن الواقعة عبر موقعها الإلكتروني أشارت خلاله إلى إصدار الرئيس القرغيزستاني تعليماته لوزارة الخارجية، ولجنة الأمن الوطني، بتكثيف أعمال البحث والتحقيق، وإشراك قوات إضافية للعثور على إيناندي.

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