أسعار النفط تقفز ومزيج برنت يصل إلى 22.54 دولاراً للبرميل

بعد أن زادت مخزونات الولايات المتحدة من الخام دون المتوقع

صعدت أسعار النفط يوم الأربعاء بعد أن زادت مخزونات الولايات المتحدة من الخام دون المتوقع وسجل البنزين انخفاضاً مفاجئاً، مما عزز التفاؤل حيال تحسن في الطلب مع تحرك بعض الدول الأوروبية والمدن الأمريكية صوب تخفيف الإغلاقات المفروضة بسبب فيروس كورونا.

ووفق رويترز تتعرض أسعار الخام لضغوط من تراجع الطلب على الوقود نحو 30 بالمئة في أنحاء العالم. واتفقت الدول الرئيسية المنتجة للنفط في منتصف إبريل نيسان على خفض الإنتاج حوالي عشرة ملايين برميل يومياً، في حين يعمد منتجو النفط الصخري ومزودون كبار آخرون لتخفيضات أيضاً.

وبحلول الساعة 1530 بتوقيت جرينتش، كانت العقود الآجلة لخام برنت مرتفعة 2.07 دولار بما يعادل عشرة بالمئة إلى 22.54 دولاراً للبرميل. وصعدت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 3.80 دولاراً أو 31 بالمئة إلى 16.10 دولارات للبرميل عقب تهاويها لما دون الصفر الأسبوع الماضي.

وقال جين مكجيليان، نائب الرئيس لأبحاث السوق لدى ترادشن إنرجي في ستامفورد بولاية كونيتيكت، ”ما دمنا نرى انفراجات في الاقتصاد، فلن نرى انهيارات كالتي رأيناها قبل أسبوع.