النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أمين عام السياحة العالمية للسعودية: ندين هجمات الحوثي على مطار أبها

أعرب عن ثقته في قوتها الاقتصادية والسياسية

أدان الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة العالمية زوراب بولوليكاشفيلي، هجمات مليشيا الحوثي على مطار أبها الدولي بمنطقة عسير مؤخراً.

وشدد في رسالة لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، أحمد بن عقيل الخطيب، على ثقته في المملكة العربية السعودية وقوتها الاقتصادية والسياسية، مشيراً إلى أن مدينة أبها مسجلة عاصمة للسياحة العربية في 2017.

وعبر عن ارتياحه بخروج المصابين في الهجمات من المستشفى، وهم بصحة وعافية، مجدداً في هذا الصدد التزام منظمة السياحة العالمية بدعم الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وجهود رئيس مجلس إدارتها في مسيرة التنمية السياحية بالمملكة.

الرئيسية/ سياحة / سياحة خارجية

اعلان
أمين عام السياحة العالمية للسعودية: ندين هجمات الحوثي على مطار أبها
سبق

أدان الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة العالمية زوراب بولوليكاشفيلي، هجمات مليشيا الحوثي على مطار أبها الدولي بمنطقة عسير مؤخراً.

وشدد في رسالة لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، أحمد بن عقيل الخطيب، على ثقته في المملكة العربية السعودية وقوتها الاقتصادية والسياسية، مشيراً إلى أن مدينة أبها مسجلة عاصمة للسياحة العربية في 2017.

وعبر عن ارتياحه بخروج المصابين في الهجمات من المستشفى، وهم بصحة وعافية، مجدداً في هذا الصدد التزام منظمة السياحة العالمية بدعم الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وجهود رئيس مجلس إدارتها في مسيرة التنمية السياحية بالمملكة.

01 يوليو 2019 - 28 شوّال 1440
10:51 PM

أمين عام السياحة العالمية للسعودية: ندين هجمات الحوثي على مطار أبها

أعرب عن ثقته في قوتها الاقتصادية والسياسية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
377

أدان الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة العالمية زوراب بولوليكاشفيلي، هجمات مليشيا الحوثي على مطار أبها الدولي بمنطقة عسير مؤخراً.

وشدد في رسالة لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، أحمد بن عقيل الخطيب، على ثقته في المملكة العربية السعودية وقوتها الاقتصادية والسياسية، مشيراً إلى أن مدينة أبها مسجلة عاصمة للسياحة العربية في 2017.

وعبر عن ارتياحه بخروج المصابين في الهجمات من المستشفى، وهم بصحة وعافية، مجدداً في هذا الصدد التزام منظمة السياحة العالمية بدعم الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وجهود رئيس مجلس إدارتها في مسيرة التنمية السياحية بالمملكة.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,463
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,290
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,772
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
34,226

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة