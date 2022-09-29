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"تكاملية" في حفلها بمناسبة يوم الوطن تقيم مسيرة ومبادرة التبرع بالدم لأبطال الحد الجنوبي

بحضور عدد من المسؤولين والوجهاء والإعلاميين وأهالي وذوي المستفيدين

احتفالاً باليوم الوطني أقامت جمعية التكاملية لذوي الإعاقة مساء أمس الثلاثاء، مسيرة وطنية على أهازيج النشيد الوطني السعودي شارك بها مستفيدو الجمعية وضيوف الحفل الذي أقيم على مسرح قاعة الدرعية بمركز التأهيل الشامل بالدرعية والذي حضره عدد من المسؤولين والوجهاء والإعلاميين وأهالي وذوي المستفيدين من الجمعية.

وتخلل الحفل عدد من الفعاليات منها تدشين حملة للتبرع بالدم لأبطالنا بالحد الجنوبي بالشراكة مع بنك الدم بمدينة الملك فهد الطبية، وقدمت للمشاركين حقائب صحية وتوعوية كما تم وبمشاركة الحضور تشكيل الرقم 91 تعبيراً عن واحد وتسعين عاماً احتفالاً باليوم الوطني السعودي.

وبهذه المناسبة قال رئيس مجلس إدارة جمعية تكاملية لذوي الإعاقة فهد النتيفي بهذه المناسبة: "أصالة عن نفسي ونيابة عن أعضاء مجلس إدارة جمعية تكاملية لذوي الإعاقة نتقدم بخالص التبريكات لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين والشعب السعودي كافة واحتفالنا باليوم الوطني 91 إنه لشرف عظيم أن نستذكر يوماً في تاريخ الوطن؛ حيث تم فيه توحيد المكان وبناء الإنسان ورسخ أسس الأمن والأمان مما جعلنا ننعم برغد العيش والعطاء على مر 91 عاماً وأسأل الله أن يديم علينا النعم ويكفينا شر النقم والفتن ما ظهر منها وما بطن".

وأضاف "الوطن نراه في عقولنا مواطئ أقدام الآباء والأجداد ومنبت الأبناء والأحفاد، الوطن أمانة في أعناقنا، وطننا عقيدة نحميها وتاريخ نعتز به وشعب نفتخر بالانتماء إليه، فنحن جميعاً شركاء في المسؤولية في بناء مجتمعه وكرامته وأمنه والحث على توحيد الصفوف وطاعة ولاة الأمر حفظهم الله وسدد خطاهم".

وفي ختام الحفل كرم رئيس مجلس إدارة الجمعية عدداً من الداعمين والمتعاونين وتقديم هدايا للحضور.

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"تكاملية" في حفلها بمناسبة يوم الوطن تقيم مسيرة ومبادرة التبرع بالدم لأبطال الحد الجنوبي
سبق

احتفالاً باليوم الوطني أقامت جمعية التكاملية لذوي الإعاقة مساء أمس الثلاثاء، مسيرة وطنية على أهازيج النشيد الوطني السعودي شارك بها مستفيدو الجمعية وضيوف الحفل الذي أقيم على مسرح قاعة الدرعية بمركز التأهيل الشامل بالدرعية والذي حضره عدد من المسؤولين والوجهاء والإعلاميين وأهالي وذوي المستفيدين من الجمعية.

وتخلل الحفل عدد من الفعاليات منها تدشين حملة للتبرع بالدم لأبطالنا بالحد الجنوبي بالشراكة مع بنك الدم بمدينة الملك فهد الطبية، وقدمت للمشاركين حقائب صحية وتوعوية كما تم وبمشاركة الحضور تشكيل الرقم 91 تعبيراً عن واحد وتسعين عاماً احتفالاً باليوم الوطني السعودي.

وبهذه المناسبة قال رئيس مجلس إدارة جمعية تكاملية لذوي الإعاقة فهد النتيفي بهذه المناسبة: "أصالة عن نفسي ونيابة عن أعضاء مجلس إدارة جمعية تكاملية لذوي الإعاقة نتقدم بخالص التبريكات لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين والشعب السعودي كافة واحتفالنا باليوم الوطني 91 إنه لشرف عظيم أن نستذكر يوماً في تاريخ الوطن؛ حيث تم فيه توحيد المكان وبناء الإنسان ورسخ أسس الأمن والأمان مما جعلنا ننعم برغد العيش والعطاء على مر 91 عاماً وأسأل الله أن يديم علينا النعم ويكفينا شر النقم والفتن ما ظهر منها وما بطن".

وأضاف "الوطن نراه في عقولنا مواطئ أقدام الآباء والأجداد ومنبت الأبناء والأحفاد، الوطن أمانة في أعناقنا، وطننا عقيدة نحميها وتاريخ نعتز به وشعب نفتخر بالانتماء إليه، فنحن جميعاً شركاء في المسؤولية في بناء مجتمعه وكرامته وأمنه والحث على توحيد الصفوف وطاعة ولاة الأمر حفظهم الله وسدد خطاهم".

وفي ختام الحفل كرم رئيس مجلس إدارة الجمعية عدداً من الداعمين والمتعاونين وتقديم هدايا للحضور.

29 سبتمبر 2021 - 22 صفر 1443
07:44 PM

"تكاملية" في حفلها بمناسبة يوم الوطن تقيم مسيرة ومبادرة التبرع بالدم لأبطال الحد الجنوبي

بحضور عدد من المسؤولين والوجهاء والإعلاميين وأهالي وذوي المستفيدين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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احتفالاً باليوم الوطني أقامت جمعية التكاملية لذوي الإعاقة مساء أمس الثلاثاء، مسيرة وطنية على أهازيج النشيد الوطني السعودي شارك بها مستفيدو الجمعية وضيوف الحفل الذي أقيم على مسرح قاعة الدرعية بمركز التأهيل الشامل بالدرعية والذي حضره عدد من المسؤولين والوجهاء والإعلاميين وأهالي وذوي المستفيدين من الجمعية.

وتخلل الحفل عدد من الفعاليات منها تدشين حملة للتبرع بالدم لأبطالنا بالحد الجنوبي بالشراكة مع بنك الدم بمدينة الملك فهد الطبية، وقدمت للمشاركين حقائب صحية وتوعوية كما تم وبمشاركة الحضور تشكيل الرقم 91 تعبيراً عن واحد وتسعين عاماً احتفالاً باليوم الوطني السعودي.

وبهذه المناسبة قال رئيس مجلس إدارة جمعية تكاملية لذوي الإعاقة فهد النتيفي بهذه المناسبة: "أصالة عن نفسي ونيابة عن أعضاء مجلس إدارة جمعية تكاملية لذوي الإعاقة نتقدم بخالص التبريكات لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين والشعب السعودي كافة واحتفالنا باليوم الوطني 91 إنه لشرف عظيم أن نستذكر يوماً في تاريخ الوطن؛ حيث تم فيه توحيد المكان وبناء الإنسان ورسخ أسس الأمن والأمان مما جعلنا ننعم برغد العيش والعطاء على مر 91 عاماً وأسأل الله أن يديم علينا النعم ويكفينا شر النقم والفتن ما ظهر منها وما بطن".

وأضاف "الوطن نراه في عقولنا مواطئ أقدام الآباء والأجداد ومنبت الأبناء والأحفاد، الوطن أمانة في أعناقنا، وطننا عقيدة نحميها وتاريخ نعتز به وشعب نفتخر بالانتماء إليه، فنحن جميعاً شركاء في المسؤولية في بناء مجتمعه وكرامته وأمنه والحث على توحيد الصفوف وطاعة ولاة الأمر حفظهم الله وسدد خطاهم".

وفي ختام الحفل كرم رئيس مجلس إدارة الجمعية عدداً من الداعمين والمتعاونين وتقديم هدايا للحضور.

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