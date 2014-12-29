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"آل معمر": مهرجان الإبل يشكل واجهة محلية تُسوّق الموروث الثقافي السعودي للعالم

أشاد بتنوع الفعاليات بميدان المزاين ومضمار رماح الذي تُقام عليه منافسات الهجن

قال مستشار رئيس مجلس إدارة "الهيئة العامة للترفيه" لشؤون الرياضة والتواصل الدولي مسلي آل معمر، إن العناية الفائقة التي يقدمها نادي الإبل للموروث السعودي تقود إلى تصدير ثقافتنا للعالم عبر مختلف منتجات الإبل.

وتفصيلاً، أشار "آل معمر" عقب زيارته للنسخة الخامسة من مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، إلى أن كل الفعاليات المرتبطة بالإبل من مزاين وهجن وأسواق تدلل على عمق وفاعلية الجهود المبذولة.

وأكد "آل معمر" أن المهرجان يشكل واجهة محلية تُسوّق للعالم كل هذا الموروث وبكل كفاءة، وأن ما تحقّق من تنظيم وإدارة لعرض المزاين يبعث على الفخر ويحث على تكرار الزيارة للصياهد خصوصًا مع تثبيت موعد إقامته السنوية في هذه الأجواء والذي سيكفل جاذبية أكبر لحضور مختلف فعالياته.

وأشاد بتنوع الفعاليات بين ميدان المزاين التي تعرض أنفس وأجمل الإبل، وبين مضمار رماح الذي تُقام على أرضه منافسات الهجن بمختلف أنواعها، والدعم الكبير والملحوظ من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده المشرف العام على نادي الإبل الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله- بهذا الموروث من خلال تأسيس "نادي الإبل" الذي يترأسه الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين، والذي بدوره يقدم تطورات كبيرة تقود منظومة الإبل نحو العالمية.

وأثنى "آل معمر" على الجهد المميز لطواقم العمل في المهرجان، والتي قدمت باحترافية كل التفاصيل التي تجعل الزائر يأخذ صورة كاملة عن هذا القطاع المهم، مضيفًا أنه على الرغم من إقامة هذه النسخة من المهرجان تحت ظل انتشار الجائحة إلا أننا لمسنا الالتزام المميز بالإجراءات الاحترازية من كل الزوار والعاملين بمختلف القطاعات.

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"آل معمر": مهرجان الإبل يشكل واجهة محلية تُسوّق الموروث الثقافي السعودي للعالم
سبق

قال مستشار رئيس مجلس إدارة "الهيئة العامة للترفيه" لشؤون الرياضة والتواصل الدولي مسلي آل معمر، إن العناية الفائقة التي يقدمها نادي الإبل للموروث السعودي تقود إلى تصدير ثقافتنا للعالم عبر مختلف منتجات الإبل.

وتفصيلاً، أشار "آل معمر" عقب زيارته للنسخة الخامسة من مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، إلى أن كل الفعاليات المرتبطة بالإبل من مزاين وهجن وأسواق تدلل على عمق وفاعلية الجهود المبذولة.

وأكد "آل معمر" أن المهرجان يشكل واجهة محلية تُسوّق للعالم كل هذا الموروث وبكل كفاءة، وأن ما تحقّق من تنظيم وإدارة لعرض المزاين يبعث على الفخر ويحث على تكرار الزيارة للصياهد خصوصًا مع تثبيت موعد إقامته السنوية في هذه الأجواء والذي سيكفل جاذبية أكبر لحضور مختلف فعالياته.

وأشاد بتنوع الفعاليات بين ميدان المزاين التي تعرض أنفس وأجمل الإبل، وبين مضمار رماح الذي تُقام على أرضه منافسات الهجن بمختلف أنواعها، والدعم الكبير والملحوظ من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده المشرف العام على نادي الإبل الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله- بهذا الموروث من خلال تأسيس "نادي الإبل" الذي يترأسه الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين، والذي بدوره يقدم تطورات كبيرة تقود منظومة الإبل نحو العالمية.

وأثنى "آل معمر" على الجهد المميز لطواقم العمل في المهرجان، والتي قدمت باحترافية كل التفاصيل التي تجعل الزائر يأخذ صورة كاملة عن هذا القطاع المهم، مضيفًا أنه على الرغم من إقامة هذه النسخة من المهرجان تحت ظل انتشار الجائحة إلا أننا لمسنا الالتزام المميز بالإجراءات الاحترازية من كل الزوار والعاملين بمختلف القطاعات.

29 ديسمبر 2020 - 14 جمادى الأول 1442
09:13 PM

"آل معمر": مهرجان الإبل يشكل واجهة محلية تُسوّق الموروث الثقافي السعودي للعالم

أشاد بتنوع الفعاليات بميدان المزاين ومضمار رماح الذي تُقام عليه منافسات الهجن

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نافل السبيعي - رماح
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قال مستشار رئيس مجلس إدارة "الهيئة العامة للترفيه" لشؤون الرياضة والتواصل الدولي مسلي آل معمر، إن العناية الفائقة التي يقدمها نادي الإبل للموروث السعودي تقود إلى تصدير ثقافتنا للعالم عبر مختلف منتجات الإبل.

وتفصيلاً، أشار "آل معمر" عقب زيارته للنسخة الخامسة من مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، إلى أن كل الفعاليات المرتبطة بالإبل من مزاين وهجن وأسواق تدلل على عمق وفاعلية الجهود المبذولة.

وأكد "آل معمر" أن المهرجان يشكل واجهة محلية تُسوّق للعالم كل هذا الموروث وبكل كفاءة، وأن ما تحقّق من تنظيم وإدارة لعرض المزاين يبعث على الفخر ويحث على تكرار الزيارة للصياهد خصوصًا مع تثبيت موعد إقامته السنوية في هذه الأجواء والذي سيكفل جاذبية أكبر لحضور مختلف فعالياته.

وأشاد بتنوع الفعاليات بين ميدان المزاين التي تعرض أنفس وأجمل الإبل، وبين مضمار رماح الذي تُقام على أرضه منافسات الهجن بمختلف أنواعها، والدعم الكبير والملحوظ من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده المشرف العام على نادي الإبل الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله- بهذا الموروث من خلال تأسيس "نادي الإبل" الذي يترأسه الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين، والذي بدوره يقدم تطورات كبيرة تقود منظومة الإبل نحو العالمية.

وأثنى "آل معمر" على الجهد المميز لطواقم العمل في المهرجان، والتي قدمت باحترافية كل التفاصيل التي تجعل الزائر يأخذ صورة كاملة عن هذا القطاع المهم، مضيفًا أنه على الرغم من إقامة هذه النسخة من المهرجان تحت ظل انتشار الجائحة إلا أننا لمسنا الالتزام المميز بالإجراءات الاحترازية من كل الزوار والعاملين بمختلف القطاعات.

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